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الذكاء الاصطناعي محدد جديد في تشكيل العلاقات بين الدول

سماء سليمان
بقلم: سماء سليمان
دكتوراه في فلسفة العلوم السياسية وخبيرة في العلاقات الدولية
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
أرشيفية
أرشيفية
اشتركت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، يوم الجمعة 7 يونيو 2019، في إطلاق أول مذيعة أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي تتحدث اللغة الروسية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا. جرى عرض مذيعة الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة سوغو الصينية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، في حضور تساي مينغ تشاو رئيس وكالة أنباء "شينخوا"، وسيرجي ميخايلوف المدير العام لوكالة أنباء "تاس"، خلال الدورة الـ23 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.
وقال تساي "ميزة تلك المذيعة الآلية هي أنها قادرة على ضبط هيئات وأشكال شفتيها وحركاتها وتعبيراتها الوجهية، وفقا لما تقرؤه، كما أنها تواصل تحسين قدرتها الإذاعية عبر التعلم المستمر. وكلما طال عملها، أصبح أداؤها أكثر دقة". وقال ميخايلوف إن المذيعة الآلية تمثل نجاحا عظيما، مضيفا أنه يتطلع إلى المزيد من التعاون
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السماء-1

تجليات النار.. على المتاجرين بالدين في الميديا (6)

حتى لا أظلم أحدا، وكفانا ظلما لأنفسنا، وكفانا ظلما من أنفسنا، فما ظلمنا الله ولكن أنفسنا نظلم.. أقول في الأغلب الأعم إني لم أجد أحدا ممن يطلقون على أنفسهم أنهم دعاة، أو خطيبا في مسجد، أو واعظا من الموظفين إياهم، سواء في المساجد الرسمية، أي التابعة لوزارة الأوقاف، أم المساجد الأهلية، إلا وهم يوبخوننا نحن المصلين، يقرعون رؤوسنا بعصيهم الوعظية الغليظة، وينعتوننا بأننا بعيدون عن منهج الله بُـعد المشرقين، مع أننا في بيته نقيم الصلاة لذكره تعالى، وكأننا ننهى عن المعروف ونأمر بالمنكر، وبيننا وبين شرع الله مسافات ضوئية، لا نتقي الله، ومغضوب علينا وضالون أيضا.
نجيب-الريحاني

صوت نجيب الريحاني.. كل هذا الوهج!

(1) "عشان بختي أنا.. بتاع الكلب يلبس باشا، والباشا يلبس لي جنايني/ أنا كده.. حظي كده.. ربنا خلقني كده"، سبعون عاماً منذ رحيله في الثامن من يونيو 1949، وما زالت عباراته الشهيرة هذه تحمل من الطزاجة نصيباً كبيراً؛ كما لو أنه نطقها بالأمس أو أن "غزل البنات"، فيلمه الذي لم يشهده لا يزال معروضاً في صالات السينما، إنها مفاتيح الدخول إلى عالمه الذي لا موت فيه، فصوت نجيب الريحاني المشروخ بالسخرية، هو دليل حضوره الدائم وامتثال الواقع للخيال، إيقاع الصوت يبدو كأن صاحبه يصافح أحزانه وعذاباته ويحسم معادلة حياته بعبارات ميزته واختصرت كل جروحه الصغيرة والكبيرة، فلم تكن مجرد كلام عابر في عمل فني حفظناها بالتكرار قدر ما كانت إشارة من إشارات الريحاني الذي علمنا كيف نشهر كل أسلحة السخرية كما نشاء وننفض الدخان عن رئتنا، وهي أيضاً العبارات الوجودية التي تتقاطع مع مشوار حياة فنان اشتعل تاريخه وتوهج بحزن لياليه الطويلة، فكرس لصورته الاستثنائية في مخيلة الناس، وأكد أسطورته التي لم تخنه وتشيخ أو تموت بل عاشت طويلاً.
محمد-التابعى-بعض-من-عرفت

سياحة الحب عند محمد التابعي

لم يترك الصحفي والكاتب محمد التابعي (1976- 1896) بلدا في أوروبا، إلا وكان له فيها قصة حب، جمعها في كتاب قصصي سماه "بعض من عرفت" صدر عام 1950، الذي شكل لي فتحا في السبعينيات عند بداية قراءته، وأنا أعبر سأم سنوات المراهقة المقيم.
الحوت-الازرق

«كلام جرايد».. الحيتان والشهامة

من الطرائف التي لا تحدث إلا ربما في الغرب، أن حوتًا ينقذ هاتفا جوالا سقط في الماء، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حظي بإعجاب واسع لحوت أبيض يلتقط هاتفا وقع في الماء، ثم يعيده إلى عدد من السياح على متن قارب على سواحل النرويج، ويظهر في الفيديو الحوت وهو يغمر نفسه في الماء ويتناول الهاتف ثم يرجعه إلى السياح، وقد شكك كثيرون في أن الحوت قد يكون مختلَقًا، أي آلي الصنع وليس حيوانا حقيقيا، أو في الغالب أنه مدرب على ذلك تدريبا لفترات طويلة.
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