سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

كيف تغيرت نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري في 6 سنوات؟

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
مؤشرات اقتصادية
مؤشرات اقتصادية
سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تغير نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري، على مدار السنوات الست الماضية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر عام 2016، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أبرزها: "وكالة أنباء بلومبرج، ووكالة أنباء رويترز، وجريدة فايننشال تايمز". وأعد المركز الإعلامي مقارنة بين رؤية وكالات الأنباء العالمية للاقتصاد المصري في عامي 2013 و2014، ورؤيتها في السنوات التالية للإصلاح الاقتصادي، فيما يلي:
بلومبرج 2013 - عدم انتظام سوق العملات يعكس ضعف ثقة المصريين في الجنيه المصري (مارس 2013). - انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997 (مارس 2013). - السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 (سبتمبر 2013). - الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذي بلغ
اقرأ المزيد
الدولار-الجنيه

توقعات بانخفاض معدل التضخم بدعم قوة الجنيه المصري

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعها للشهر الثاني على التوالي مدعومة بقوة الجنيه المصري. وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
السياحة-العلاجية-في-مصر

هل تنتعش السياحة المصرية بإنشاء أكبر مدينة علاجية؟

تخطط مصر لإنشاء أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه. ومن المقرر أن تضم المدينة الطبية المزمع إنشاؤها 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلا للنباتات الطبية. ويقام المشروع على مساحة 109 أفدنة، وسيتم تقديم الخدمة الطبية في المرحلة الأولى للمشروع، بعد 30 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء التنفيذ.
سبائك ذهبية

شعبة الذهب: 25% تراجعا في مبيعات العيد بسبب الأسعار

اعتبر تجار الذهب أنهم خسروا الموسم الحالى وتحطمت توقعاتهم الخاصة بزيادة حجم المبيعات أمام ارتفاع الأسعار الذى أثر سلبا على حجم القوى الشرائية، واعتبروا أن السوق المحلية للذهب تعانى من خطر كبير، خاصة أن عددا كبيرا من التجار -وفقا لتقديرهم- أصبح على شفا الغلق، مؤكدين أن الأزمة فى سوق الذهب أنها لا تعتمد على الحركة الداخلية وإنما ترتبط بالمسار العالمى، سواء السياسي أو الاقتصادى، أى أن المتحكم الأول بها خارج السيطرة ويعتمد على قوى خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
البورصة

هل تؤجل الحكومة طرح شركاتها في البورصة؟

تعتزم الحكومة طرح حصة إضافية قد تصل إلى 20% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر يونيو الجاري أو يوليو المقبل، لاستئناف المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، على الرغم من تدهور الأداء بسوق المال المصرية وتحقيقها أسوأ قيم تداول خلال شهر رمضان الماضي. ومنيت البورصة بخسائر قدرها 47.2 مليار جنيه خلال شهر رمضان الماضي. وانطلق برنامج الطروحات الحكومية في سوق الأوراق المالية، مطلع مارس الماضي، بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مجلس الوزراء يعلق على «تهجير أهالي الكرنك بالأقصر»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن قيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع محافظة الأقصر، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعديا على طريق الكباش الفرعوني مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة.
مكاينة-صراف-الى ATM

حقيقة صرف ماكينات «ATM» ورقا أبيض بدلا من النقود

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورقا أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لصرف ماكينات الـ"ATM" ورقا أبيض بدلاً من النقود، مُشدداً على أن جميع الماكينات بكافة البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأي عُملة غير رسمية، وأنه في حالة اكتشاف الماكينة أي ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

أرباح تاريخية.. حقيقة سداد ديون قناة السويس من موازنة الدولة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وأن هناك تزايداً في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org