كيف تغيرت نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري في 6 سنوات؟

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

مؤشرات اقتصادية

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تغير نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري، على مدار السنوات الست الماضية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر عام 2016، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أبرزها: "وكالة أنباء بلومبرج، ووكالة أنباء رويترز، وجريدة فايننشال تايمز". وأعد المركز الإعلامي مقارنة بين رؤية وكالات الأنباء العالمية للاقتصاد المصري في عامي 2013 و2014، ورؤيتها في السنوات التالية للإصلاح الاقتصادي، فيما يلي:

بلومبرج 2013 - عدم انتظام سوق العملات يعكس ضعف ثقة المصريين في الجنيه المصري (مارس 2013). - انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997 (مارس 2013). - السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 (سبتمبر 2013). - الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذي بلغ