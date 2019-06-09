أجيري يرفض طلب اتحاد الكرة لحل أزمة الأهلي

تحرير:أحمد بركات ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

أجيري

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، رفض التفريط في محمود عبدالرحيم (جنش)، حارس مرمى الفراعنة، وتركه لفريق الزمالك من أجل استكمال بطولة الدوري الممتاز بدون الدوليين، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، تمسك ببقاء كل اللاعبين في المعسكر، الذي يخوضه المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري، رافضًا فكرة الاستغناء عن أي لاعب يتواجد في معسكر الفريق.

وكان أحمد شوبير، أكد أن الجبلاية، مستعدة لترك محمود عبدالرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي فريق الزمالك، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، اليوم الأحد؛ لمناقشة