نجوم يشيدون بـ«الممر»: أعاد إلى أذهاننا رأفت الهجان

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الممر

حرص عدد من النجوم على الإشادة بفيلم "الممر" المنافس فى موسم عيد الفطر، فقد وجه بطل المنتخب أحمد حسن، التحية لصناع العمل، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أنا مش من هواة دخول السينما، لكن أصريت أدخل الفيلم مع أولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لدولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار". وأضاف: "فيلم الممر أعاد لأذهاننا رأفت الهجان وعمر المختار والغريب والرصاصة لا تزال في جيبي".

وقال المؤلف عمرو محمود يس على صفحته بـ"فيسبوك": "أحمد عز طبعا هايل لكن كمان إياد نصار غير عادي وحضور قوي.. أحمد فلوكس أكثر من رائع ويدخل القلب كمان.. محمد فراج تشتاق لمشاهده كلما غاب.. محمود حافظ أداء مقنع جدا يجبرك على الابتسام كلما تحدث.. وأسماء أبو اليزيد أيضا كانت إضافة رقيقة وجميلة". ونشرت الكاتبة