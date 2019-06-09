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أورنچ راعٍ بلاتيني لبطولة الإسكواش PSA World tour 2019

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
هشام مهران
هشام مهران
أعلنت شركة أورنچ الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها البلاتينية لبطولة PSA World tour الدولية للإسكواش 2019، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري في The Park بمول العرب. وتعد تلك البطولة المقامة بمصر هي المحطة الأخيرة لبطولات موسم PSA World Tour 2018-2019، والتي يبلغ إجمالي جوائزها للرجال والسيدات 320,000 دولار أمريكي، وتشارك أورنچ بالرعاية البلاتينية في هذه البطولة المنظمة من قبل أندية وادي دجلة، وستكون مذاعة عبر القنوات الفضائية في أكثر من 90 دولة حول العالم.
ويشارك في البطولة نخبة من الأبطال المصريين في لعبة الإسكواش الذين يتصدرون التصنيف العالمي ومنهم اللاعب علي فرج المصنف الأول عالميا، واللاعب محمد الشوربجي صاحب المركز الثاني عالميا، ثم طارق مؤمن، وكريم عبدالجواد، كذلك اللاعبة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، واللاعبة نور الشربيني المصنفة بالمركز الثاني
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