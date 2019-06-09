رئيس الزمالك في الجبلاية لهذا السبب

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

اتحاد الكرة

وصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي تضمن اتهامات عديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.

وكان أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد قدم اقتراحًا باستئناف بطولة الدوري الممتاز بدون الدوليين وهو الاقتراح الذي رفضه رئيس الزمالك، رافضًا استكمال بطولة الدوري دون الدوليين، مؤكدًا أنه سوف يستكمل مسابقة الدوري في وجود كل لاعبيه الدوليين طارق حامد، محمود عبدالرحيم جنش، فرجاني ساسي،