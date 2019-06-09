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البرلمان يقر عقوبات جديدة للممتنعين عن دفع النفقة

ينص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن
تحرير:أحمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م
مجلس النواب
مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة. جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع».
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات
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«الأعلى للإعلام» ينذر المواقع المخالفة لتغطية حادث العريش

اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي. وقال رئيس اللجنة جمال شوقي: إن اللجنة أوصت بتوجيه إنذار إلى الصفحة الشخصية للنائب عبدالرحيم علي، لنشره فيديو مفبرك مجهول المصدر يسيء إلى رجال الأمن المصري. وأوصت اللجنة بتوجيه إنذار لموقع صدى البلد وصوت المسيحي الحر، لمخالفتها كود التعطيات الإعلامية للحوادث الإرهابية واللوائح الصادرة عن المجلس، ونشرها معلومات مغلوطة تسيء لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تمنع تدريس المعلمين في فصول أبنائهم

حذرت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل فاكس لجميع المديريات التعليمية وجميع الجهات التابعة للوزارة بحظر الآباء والأمهات من المعلمين بالتدريس داخل الفصول التي يوجد بها أبناؤهم وقالت وزارة التعليم في خطابها للمديريات، إن هذا القرار جاء لمصلحة العملية التعليمية ودرءًا للمفاسد، مع الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.
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البرلمان يُقر تعديلات الهيئات القضائية وفقًا للدستور

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
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اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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على-عبد-العال

عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين «88،85»، من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، إذ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
مجلس-النواب

مجلس النواب يقر تعديلات على قانون القطاع العام

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك في اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب، واتفق معه النائب إيهاب الخولي، الذي أكد أن هذا القانون هام، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم أيضا توجهات الإصلاح الاقتصادي.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

سؤال برلماني لمدبولي يثير أزمة المعلمين المؤقتين

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة في مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تصاعد أزمة المعلمين العاملين بعقود مؤقتة تنتهي في 31 مايو الحالي، والمعروفة باسم "أزمة 36 ألف معلم". وقال "فواد" في سؤاله، إن الأزمة تتلخص في تعاقد وزارة التربية والتعليم مع عدد 36 ألف معلم بنظام عقود مؤقتة تنتهي في مايو الحالي، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة معلم لمدة معينة، وتم عمل إعلان واختيار المعلمين سالفي الذكر.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلق على تقاضي 17 موظفا 46 مليون جنيه

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما حدث في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء.
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