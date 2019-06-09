عبدالعال: البعض يسعى للوقيعة بين البرلمان والحكومة

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

علي عبدالعال

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك البعض من داخل الحكومة من يسعى لإفساد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، منتقدًا ما يثار حول أنه رئيس البرلمان، أوحى للدكتورة شيرين فراج لتقديم استجواب ضد الحكومة، مشيرًا إلى أن الاستجواب المقدم من النائبة مستوف لكل الشروط اللازمة لذلك تمت الموافقة عليه، بالرغم من أنها تقدمت به 3 مرات سابقة. من جانبها أوضحت الدكتورة شيرين فراج، أنها بالفعل تقدمت بالاستجواب ضد وزارة البيئة لـ4 مرات سابقة ولم تتم الموافقة غير في المرة الأخيرة.

ونفت فراج، ما يثار حول توجيه أحد لها بتقديم هذا الاستجواب. فيما رد الدكتور علي عبدالعال، على النائبة، قائلا: «أعتقد أن هذا إيضاح كاف لتعلموا الحقيقة، وأنا أثق في ذكائكم، خصوصا أن البعض يسعى للإساءة للعلاقة الطيبة بين البرلمان والحكومة». وقال عبدالعال: «أعلنت مرارًا وتكرارًا أننا في