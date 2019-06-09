رئيس الزمالك عن اللعب بدون الدوليين: في المشمش

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

الخطيب

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، مؤكدًا تمسك ناديه بموقفه الذي لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، يبحث عن مخرج لمحمود الخطيب بعدما هدد بالانسحاب من الدوري؛ الأمر الذي قد يضع الدولة في حرج بالغ قبل بطولة مهمة مثل أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.. لو الخطيب مش عجبه فعليه أن ينسحب".

وعن البيانات التي أصدرها مجلس إدارة الأهلي، قال: "الحل الوحيد لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقيا في المشمش، بغض النظر عن رفضنا لهذا الهراء والتخبط الذي سربه مجلس متخبط ومرتبك يطلع علينا كل يوم ببيان ومذكرات مكتوبة باللغة الهيروغليفية". واختتم رئيس الزمالك تصريحاته، قائلا: "هل اتحاد الكرة سيتدخل لإقناع