ابنة شيرين ترقص على «زمان».. والأم تعلق: البرنسيسة

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

شيرين عبد الوهاب

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه ابنتها مريم وهي ترقص على أغنية "زمان" التى طرحتها شيرين ضمن ألبومها الأخير الذي يحمل اسم «نساي». مريم كانت ترتدي فستانًا أسود في الفيديو، الذي علقت شيرين عليه قائلة: "البرنسيسة"، وقامت فنانات بإبداء إعجابهن بالفيديو ومنهن كندة علوش، وأصالة، ونادية خيري، وليلى علوي التي كتبت: "ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها"، كما حرص الجمهور أيضا على تشجيع ابنة شيرين، متمنين أن يحفظها الله.

يذكر أن شيرين تواجدت فى موسم رمضان من خلال غنائها تتر مسلسل «خمسة ونص»، والأغنية تحمل اسم «يا بتفكر يا بتحس» وغنتها باللهجة اللبنانية، من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد. وجاءت نبرة شيرين حزينة لتعبّر عن المشهد التمثيلي المعروض مع الأغنية، والذى يظهر خلاله