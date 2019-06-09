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ابنة شيرين ترقص على «زمان».. والأم تعلق: البرنسيسة

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه ابنتها مريم وهي ترقص على أغنية "زمان" التى طرحتها شيرين ضمن ألبومها الأخير الذي يحمل اسم «نساي». مريم كانت ترتدي فستانًا أسود في الفيديو، الذي علقت شيرين عليه قائلة: "البرنسيسة"، وقامت فنانات بإبداء إعجابهن بالفيديو ومنهن كندة علوش، وأصالة، ونادية خيري، وليلى علوي التي كتبت: "ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها"، كما حرص الجمهور أيضا على تشجيع ابنة شيرين، متمنين أن يحفظها الله.
يذكر أن شيرين تواجدت فى موسم رمضان من خلال غنائها تتر مسلسل «خمسة ونص»، والأغنية تحمل اسم «يا بتفكر يا بتحس» وغنتها باللهجة اللبنانية، من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد. وجاءت نبرة شيرين حزينة لتعبّر عن المشهد التمثيلي المعروض مع الأغنية، والذى يظهر خلاله
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6 مسلسلات قديمة يمكنك متابعتها هذا الشهر

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي شهد عرض نحو 25 مسلسلا أغلبها تنتمى إلى الأكشن وحرب العصابات مع اختفاء الدراما الاجتماعية وقليل من الأعمال الكوميدية التي جاءت بلا كوميديا.. اتجه أغلب الفضائيات إلى إعادة عرض مسلسلاتها الرمضانية لضمان تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر وجد ضالته في النوستالجيا بإعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحظى بحب المشاهدين لها، لتذكرهم بالزمان الجميل الذى شهد عرض أهم الروائع الدرامية التي نجحت فى لم شمل العائلة، والتي لا تزال تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع كل مرة يعاد فيها عرض أحدها.
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العائلة أولا.. شعار الفيشاوي وهنا شيحة بهذه الفترة

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الأحد، على التعبير عن حبه الكبير لوالديه وأسرته، حيث وجه رسالة خاصة إلى والده الفنان فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لهما وكتب: "العائلة أولًا، أحبكما كثيرًا". نفس الأمر فعلته الفنانة هنا شيحة، حيث نشرت أيضًا مجموعة من الصور تجمعها بشقيقاتها الثلاث حلا شيحة، ورشا شيحة، ومايا شيحة، بجانب صور مع والدها ووالدتها وأبنائها، معلّقةً بالعبارة ذاتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "العائلة أولًا".
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تعرف على الخريطة الدرامية لـ«الحياة وON» بعد رمضان

بدأت القنوات الفضائية في تجهيز خريطة برامجية جديدة عقب الانتهاء من عرض المسلسلات والبرامج الخاصة بالموسم الرمضاني، وأعلنت شبكتا قنوات "الحياة" و"ON" المملوكتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسي، عن بدء عرض باقة متنوعة جديدة من الأعمال الدرامية عبر شاشاتها. البداية بقناة ON، حيث بدأت عرض أولى حلقات مسلسل "قمر هادي"، ويستمر عرضه أسبوعيًا من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو من بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
شيرين-عبد-الوهاب

الموسيقيين توضح أسباب إلغاء قرار إيقاف شيرين

أصدرت نقابة الموسيقيين التي يرأسها المطرب هاني شاكر، قرارًت بشأن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2019 بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة بناء على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها، أوضحت فيه أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة لبلدها مصر، وذلك بعدما اتُهمت بالإساءة لمصر في حفلها بدولة البحرين، مارس الماضي، حيث قالت: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".
شيرين وحسام حبيب

هل حسام حبيب وشيرين ينتظران مولودهما الأول؟

صورة نشرها الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، لنجله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها، ورغم كونه لم يبدِ أي تعليق عليها، إلا أن الجمهور تداولها وتوقع أن شيرين تنتظر مولودها الأول، وبينما هو لم يُعلق، هنأه أصدقاؤه لقرب مجيء حفيده، على الرغم من عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه. وكان حسام حبيب تحدث عن الإنجاب، وقال إنه يؤمن بأنه رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الإنجاب عاما أو عامين من الزواج، ولكنه "يحب المفاجآت الربانية"، وذلك خلال استضافته فى برنامج "عائشة شو".
شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب عن خلاف شيرين وعمرو دياب: هي اللي غلطانة

أطلق النجم حسام حبيب، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، العديد من التصريحات، حيث كشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه طلب يدها من والدتها في المطبخ، بعد صداقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وأضاف: "لم ألاحظ أن شيرين شبهي إلا عندما نظرت لها كحبيبة لا كصديقة"، ومن بين الأشياء المشتركة بينهما قال: "نكره الشهرة، لا نرتدي أوجها غير حقيقتنا، لا تحركنا المغريات، والخجل"، وأكد أنه حتى الآن في كل مرة يقف على المسرح يشعر وكأنها مرته الأولى، وعلّق لأول مرة على الخلاف الواقع بين زوجته شيرين، والهضبة عمرو دياب.
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