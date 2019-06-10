شروط الحكومة لمنح تراخيص «مزارع التماسيح» في مصر

سجل تجاري وبطاقة ضريبية وموافقة الجهة الأمنية والشؤون الصحية بالمحافظة.. وخليفة: ترخيص المزارع يحد من عمليات التهريب والاتجار بطرق غير شرعية ولدينا 23 ألف تمساح بأسوان

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن منحها تراخيص تقضي بإقامة مزارع لإنتاج التماسيح فى مصر، مع وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان سلامة المواطنين، أولها ألا تقل مساحة المزرعة عن 2.5 فدان، وموافقة جهاز شؤون البيئة، وموافقة الجهة الأمنية الواقعة في نطاقها المزرعة، وكذلك موافقة الشؤون الصحية في المحافظة الواقعة في نطاقها مزرعة التماسيح، وموافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح وسجل تجاري وبطاقة ضريبية موضح بها نشاط الاستزراع السمكي وصورة البطاقة الشخصية ورسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة.

شروط الزراعة الشروط التى وضعتها وزارة الزراعة نصت على ضرورة وجود طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع

شروط الزراعة

الشروط التى وضعتها وزارة الزراعة نصت على ضرورة وجود طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وتأتى هذه الخطوة من قبل وزارة الزراعة من أجل الحفاظ على التماسيح من الانقراض بعد أن تعرضت التماسيح فى مصر فى الفترة الماضية إلى عمليات صيد جائر، ما أدى إلى انقراضها في الجزء الجنوبي من نهر النيل سنة 1950، قبل أن تعود تربية التماسيح للازدهار من جديد فى محافظة أسوان، وتحديدا فى النوبة، نتيجة توافر المناخ المناسب لتكاثر التماسيح وبناء السد العالي وإنشاء بحيرة ناصر.

عدد التماسيح فى مصر

وبحسب تقرير صادر من قبل إدارة وحدة التماسيح النيلية التابعة لجهاز شؤون البيئة بأسوان، فإن الأعداد التقريبية للتماسيح فى بحيرة ناصر تتراوح من 6 آلاف إلى 42 ألف تمساح، وتتراوح أحجامها ما بين متر واحد و6 أمتار بحسب عمر التمساح.(اقرأ أيضا: هل هناك تقاعس في مواجهة الجراد؟ الحكومة تسأل الزراعة)

فوائد إقامة المزارع

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أثنى على قرار وزارة الزراعة بمنح تراخيص مزارع التماسيح، مؤكدا أن إنشاءها بطريقة مقننة ومشروعة تحت أعين الدولة سوف يسهم في الحد من عمليات التهريب والاتجار فيها بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى أنها ستكون ذات جدوى اقتصادية، مطالبًا بضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة من قبل الدولة عليها.



وشدد خليفة على أن إقامة مثل هذه المزارع لا تتعارض مع اتفاقية «سايتس» المعنية بالحفاظ على أصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والتى وقعت عليها مصر، حيث استطاعت مصر نقل التماسيح من الملحق المحظور للملحق المسموح به، واستغلال التماسيح اقتصاديا وفقا لبرامج إكثار في هذه المزارع خارج مناطق التربية الطبيعية في بحيرة ناصر.



وتابع أن هناك 11 دولة إفريقية تمكنت من نقل التماسيح إلى الملحق «ب» باتفاقية «السايتس» التي تسمح بالاتجار فيها باشتراطات معينة، و7 دول منها مسموح لها بتصدير 1600 قطعة جلدية في العام ضمن كوتة حددتها اتفاقية «السايتس»، وأن هناك دولتين هما زامبيا وزمبابوي حصة تصديرهما مفتوحة، ودولتين فقط ليس لهما حصة وهما بتسوانا ومصر، من إجمالي 41 دولة بإفريقيا، يوجد بها التماسيح. اقرأ أيضا: هل ينجح تطبيق «بشائر» في فك الحظر عن تصدير المحاصيل؟

تربية التماسيح فى مصر

وتشتهر منطقتا «غرب سهيل وغرب أسوان» في النوبة بتربية التماسيح فى المنازل ويعتبرونها مصدر الرزق الأساسي لهم وأنها إرث الأجداد لفترة ما قبل بناء السد العالي، حيث يقوم قاطنوهما بتربية التماسيح في منازلهم، ثم تحنيطها وتعليقها على واجهات البيوت، لتكون حرزا من الشيطان، ومن أجل جذب السائحين إليهم، ويقوم كل سائح بوضع يورو أو دولار في صندوق المنزل الذي يدخله للزيارة.

توقيت الترخيص

محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، قال إن التفكير في إنشاء مزارع للتماسيح جاء متأخرا، نظرا لما تتمتع به هذه المزارع من ربحية عالية، حيث يمكن الاستفادة من جميع منتجات التمساح بداية من الجلد واللحم والعظام فى بيعها وتصديرها بالإضافة إلى أنها تستخدم فى صعيد مصر فى الترويج للسياحة. (اقرأ أيضا: الحكومة تنفي هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة)

