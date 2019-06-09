اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

جانب من اجتماع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?

وشدد على الجميع بالالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان وإزالة جميع البيانات الملصقة على صناديق الأسئلة بعد تسليمها بلجان كل إدارة تعليمية وإرسالها فورا إلى ديوان المديرية. كما أكد وكيل الوزارة ضرورة إخطاره شخصيا وغرفة العمليات بأى حدث طارئ في أثناء سير اللجان الامتحانية. ووجه