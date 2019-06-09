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البرلمان يُقر تعديلات الهيئات القضائية وفقًا للدستور

يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، والثاني بدرجة رئيس استئناف، والثالث نائب عام مساعد
تحرير:أحمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
مجلس النواب_أرشيفية
مجلس النواب_أرشيفية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
وتضمنت المناقشة أن فلسفة القانون تتضمن توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلى تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة
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«الأعلى للإعلام» ينذر المواقع المخالفة لتغطية حادث العريش

اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي. وقال رئيس اللجنة جمال شوقي: إن اللجنة أوصت بتوجيه إنذار إلى الصفحة الشخصية للنائب عبدالرحيم علي، لنشره فيديو مفبرك مجهول المصدر يسيء إلى رجال الأمن المصري. وأوصت اللجنة بتوجيه إنذار لموقع صدى البلد وصوت المسيحي الحر، لمخالفتها كود التعطيات الإعلامية للحوادث الإرهابية واللوائح الصادرة عن المجلس، ونشرها معلومات مغلوطة تسيء لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
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«التعليم» تمنع تدريس المعلمين في فصول أبنائهم

حذرت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل فاكس لجميع المديريات التعليمية وجميع الجهات التابعة للوزارة بحظر الآباء والأمهات من المعلمين بالتدريس داخل الفصول التي يوجد بها أبناؤهم وقالت وزارة التعليم في خطابها للمديريات، إن هذا القرار جاء لمصلحة العملية التعليمية ودرءًا للمفاسد، مع الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.
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اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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عبدالعال: البعض يسعى للوقيعة بين البرلمان والحكومة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك البعض من داخل الحكومة من يسعى لإفساد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، منتقدًا ما يثار حول أنه رئيس البرلمان، أوحى للدكتورة شيرين فراج لتقديم استجواب ضد الحكومة، مشيرًا إلى أن الاستجواب المقدم من النائبة مستوف لكل الشروط اللازمة لذلك تمت الموافقة عليه، بالرغم من أنها تقدمت به 3 مرات سابقة. من جانبها أوضحت الدكتورة شيرين فراج، أنها بالفعل تقدمت بالاستجواب ضد وزارة البيئة لـ4 مرات سابقة ولم تتم الموافقة غير في المرة الأخيرة.
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دستورية النواب توافق على اتفاقية «أغادير»

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستسار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أغادير»، إذ تهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.
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وزارة الاتصالات تبرر زيادة ميزانيتها للبرلمان

‎كشف الدكتور محمود فخر الدين مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن السبب الرئيس في ضخامة مخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019 - 2020، والتي بلغت 26 مليارا و836 مليونا و140 ألف جنيه، بزيادة قدرها 25 مليارا و149 مليونا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، موضحا أن هذه الزيادة الضخمة تأتي لتنفيذ المشروعات المسندة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكليفات رئاسية أو استكمالا للمشروعات القائمة بالفعل وتنفيذا لبرنامج الحكومة.
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مجلس النواب يقر تعديلات على قانون القطاع العام

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك في اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب، واتفق معه النائب إيهاب الخولي، الذي أكد أن هذا القانون هام، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم أيضا توجهات الإصلاح الاقتصادي.
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