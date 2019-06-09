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«التعليم» تمنع تدريس المعلمين في فصول أبنائهم

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
د.طارق شوقي وزير التعليم
د.طارق شوقي وزير التعليم
حذرت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل فاكس لجميع المديريات التعليمية وجميع الجهات التابعة للوزارة بحظر الآباء والأمهات من المعلمين بالتدريس داخل الفصول التي يوجد بها أبناؤهم وقالت وزارة التعليم في خطابها للمديريات، إن هذا القرار جاء لمصلحة العملية التعليمية ودرءًا للمفاسد، مع الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.
وينتظر عدد من الشباب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف المديريات بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية لمدة شهرين، وهي المسابقة التي شهدت إقبالا بالآلاف خلال النسخة الأولى منها، لكن خالد
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«الأعلى للإعلام» ينذر المواقع المخالفة لتغطية حادث العريش

اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي. وقال رئيس اللجنة جمال شوقي: إن اللجنة أوصت بتوجيه إنذار إلى الصفحة الشخصية للنائب عبدالرحيم علي، لنشره فيديو مفبرك مجهول المصدر يسيء إلى رجال الأمن المصري. وأوصت اللجنة بتوجيه إنذار لموقع صدى البلد وصوت المسيحي الحر، لمخالفتها كود التعطيات الإعلامية للحوادث الإرهابية واللوائح الصادرة عن المجلس، ونشرها معلومات مغلوطة تسيء لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
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البرلمان يُقر تعديلات الهيئات القضائية وفقًا للدستور

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
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اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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عبدالعال: البعض يسعى للوقيعة بين البرلمان والحكومة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك البعض من داخل الحكومة من يسعى لإفساد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، منتقدًا ما يثار حول أنه رئيس البرلمان، أوحى للدكتورة شيرين فراج لتقديم استجواب ضد الحكومة، مشيرًا إلى أن الاستجواب المقدم من النائبة مستوف لكل الشروط اللازمة لذلك تمت الموافقة عليه، بالرغم من أنها تقدمت به 3 مرات سابقة. من جانبها أوضحت الدكتورة شيرين فراج، أنها بالفعل تقدمت بالاستجواب ضد وزارة البيئة لـ4 مرات سابقة ولم تتم الموافقة غير في المرة الأخيرة.
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اجتماع-روؤساء-امتحانات-الثانوية-العامة (4)

اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (1)

طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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رسالة من السيسي للطلاب بشأن نظام التعليم الجديد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة طمأنة للطلاب وألولياء الأمور في مصر بشأن نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أن نتائجه لن تظهر في الوقت الحالي. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد: "إن موضوع إصلاح التعليم تعرض لعقبات عديدة، ونحتاج لتعليم جيد وعلينا أن نتحمل التكلفة في الجهد والتحمل"، مؤكدًا أن هذه التكلفة لن تكون على حساب الطلاب. وأضاف السيسي: أن ملف إصلاح التعليم أخذ جهدا كبيرا، مشيرًا إلى أنه منذ ما يزيد على 40 سنة والأسر تطالب أولادها بالتعليم للحصول على شهادة، وهذا دون قصد منها.
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تحديد موعد مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانية

?أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، عبر موقع "فيسبوك" إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين للقبول بالمدرسة عقب إجازة عيد الفطر. وأوضحت إدارة المدارس إنه سيتم إخطار أولياء الأمور بالتفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها في الأسبوع الأول من يونيو عبر البريد الالكتروني المسجل علي استمارة التقدم الالكترونية. كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، في الفترة من 1 إلى 19 مايو ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
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