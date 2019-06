كل ما تريد معرفته عن نظام هواتف أبل الجديد iOS 13

تفعل الشركة الأمريكية أبل كل في وسعها، لإرضاء مستخدمي أجهزة أيفون وأيباد، لذلك فهي تسابق الزمن، بإضافة العديد من التحديثات على أنظمة التشغيل الخاصة بها

تحرير:مي فؤاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أعطت شركة أبل الأمريكية لمالكي أيفون لمحة سريعة عن المستقبل الأسبوع الماضي خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين، حيث كشف العملاق التكنولوجي عن خطط برامجه لعام 2019. وقع ذلك الحدث في سان خوسيه بكاليفورنيا، وتربع الحديث عن نظام التشغيل iOS 13، على رأس جدول أعمال الشركة. سيحل نظام التشغيل الجديد محل نظام التشغيل iOS 12 في وقت لاحق من هذا العام، كما أنه مزود بميزات من شأنها أن تجعل التحديثات مثيرة للغاية. لذلك، إذا كنت تملك جهاز أيفون، فبإمكانك الوصول إلى هذا التحديث الذي سيحدث ضجة في الفترة المقبلة، حسب صحيفة "express".

الوضع الليلي

أتيح هذا التحديث على أجهزة ماك لمدة عام تقريبًا، ليصبح بإمكان مستخدمي أيفون الآن الوصول إلى الوضع الليلي الجديد. سيحول هذا الخيار الجديد مظهر هاتفك الذكي بألوان أكثر قتامة.

قالت أبل، إن الوضع الليلي الجديد سيوفر تجربة مشاهدة رائعة، خاصة في البيئات منخفضة الإضاءة.



بمجرد تثبيت نظام التشغيل iOS 13، سيتمكن المستخدمون من تشغيل الوضع الليلي كإعداد افتراضي أو تحويله إلى اللون الأغمق في أوقات معينة من اليوم. ستتمكن جميع أجهزة أبل من الوصول إلى هذا المظهر الجديد مع فتح الشركة لهذا الخيار للمطورين.

قد تكون هناك ميزة أخيرة من الوضع الليلي وهذا هو احتمال زيادة عمر البطارية. طال انتظار هذه الميزة لعدة سنوات، وتكمن أهميتها في حماية أعين المستخدم من الإجهاد عند استخدام الآيفون أو الآيباد ليلا، فضلا عن تقليل استهلاك طاقة البطارية.

يتوافر نمط التعتيم لمطوري التطبيقات الخارجية من أجل إدماجه في تطبيقاتهم، ويمكن ضبطه ليعمل تلقائيا عند الغروب أو في وقت محدد.

تسجيل الدخول لجهاز أبل

تشتهر شركة أبل بمستوياتها العالية من الأمان، لكن الأمور تتطور لخدمة مستخدمي أيفون. كشفت الشركة خلال المؤتمر عن خاصية Sign In with Apple؛ ميزة أفضل بكثير لتسجيل الدخول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت.

حاليا، عند تشغيل تطبيق أو موقع ويب جديد، غالبًا ما تكون هناك إمكانية لتسجيل الدخول باستخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.

مع ذلك، فإن القيام بهذا يمكن أن يتركك عرضة للتتبع مع استخدام بياناتك الشخصية لاستهداف الإعلانات.

بدلا من استخدام هذه الطريقة، سيتمكن مستخدمو أبل قريبًا من استخدام معرف أبل الخاص بهم وستحمي أبل خصوصية المستخدمين من خلال تزويد المطورين بمعرف عشوائي فريد من نوعه.

حتى في الحالات التي يختار فيها المطورون طلب اسم وعنوان بريد إلكتروني، يكون لدى المستخدمين خيار الحفاظ على خصوصية عنوان بريدهم الإلكتروني ومشاركة عنوان بريد إلكتروني عشوائي فريد من نوعه بدلا من ذلك.

تسهل ميزة Sign In with Apple للمستخدمين المصادقة باستخدام تعريفة الوجه أو اللمس، ومدمج بها المصادقة باستخدام عنصرين من أجل مستوى إضافي من الأمان. لا تستخدم أبل ميزة Sign In with Apple لتكوين ملف عن المستخدمين أو نشاطهم على التطبيقات.

التصوير المنقح

يتم التقاط ملايين الصور يوميا على أجهزة أيفون، وتريد أبل الآن تسهيل البحث عن أفضل الصور على الجهاز وتعديلها.

باستخدام التعلم الآلي على الجهاز، يبحث تطبيق الصور في المكتبة بالكامل عن أفضل الصور، ويخفي تلقائيا الفوضى والصور المتشابهة ليعرض الأحداث المهمة من اليوم أو الشهر أو العام الماضي. تنظم الصور والفيديوهات بطريقة ذكية، مما يسهل تصفحها وإيجاد أفضل الذكريات واسترجاعها.

أصبح تعديل الصور أكثر سهولة مع مجموعة أدوات جديدة يسهل استخدامها وضبطها وعرضها في لحظة. فبمجرد تمريرة يمكن زيادة التأثيرات أو تقليلها للوصول إلى أفضل مظهر، مما يتيح للمصورين المزيد من الإمكانيات الإبداعية والقدرة على التحكم في صورهم.

في نظام iOS 13، تتوافر غالبية أدوات التعديل الآن لتعديل الفيديوهات أيضًا، بحيث يمكن التحريك والقص وإضافة الفلاتر من داخل تطبيق الصور.

تطبيق Reminders

سيتم تحديث تطبيق Reminders، مما يجعله أكثر فائدة. منحت أبل هذه الخدمة نظرة جديدة وستوفر أيضًا طرقًا أكثر ذكاء لإنشاء التنبيهات وتعديلها. يسهل شريط الأدوات السريع إضافة الوقت والتاريخ والموقع والعلامات أو إضافة الملحقات.

سرعة الجهاز

ليست الميزات الجديدة فقط هي التي ستميز نظام التشغيل iOS 13 حيث تفخر شركة أبل بأن أداء الأجهزة سيتم تحسينها أيضًا بشكل كبير.

تجعل تحسينات الأداء النظام بكامله أكثر استجابة مع فتح أسرع للقفل باستخدام تعريفة الوجه، وطريقة جديدة لتعبئة تطبيقات أيفون على App Store تقلل حجم التنزيل بنسبة تصل إلى 50%، وتجعل تحديثات التطبيقات أصغر بأكثر من 60%، مما يؤدي إلى تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر مرتين.

خرائط أبل الجديدة

تستمر خرائط أبل في التحسين وتبدو iOS 13 مهيأة لجعل الأمور أفضل.

قالت شركة التكنولوجيا الأمريكية إنها أحدثت تطورًا هائلًا في محاولة لإعادة بناء خريطة من الألف إلى الياء. مما يعني أن أبل تقدم الآن تجربة جديدة في تطبيق الخرائط من خلال تغطية طريق أوسع، وبيانات أفضل للمشاة، وعناوين أكثر دقة، وأكثر تفصيلا.

للأسف، لا يتوفر هذا التحديث حاليا إلا في مدن محددة ويذكر أنه سيتم نشره في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2019 وإلى مزيد من البلدان في عام 2020.

إلى جانب هذا التحسين العام، سيوفر iOS 13 ميزات جديدة إضافية لتطبيق الخرائط، بما في ذلك المجموعات لمشاركة المطاعم المفضلة أو وجهات السفر أو الأماكن التي تتسوق فيها بسهولة مع الأصدقاء والمفضلة للانتقال إلى وجهات متكررة، مثل المنزل أو العمل أو الصالة الرياضية أو المدرسة، بنقرة بسيطة من الشاشة.

الراحة

هناك عدد من التحديثات الأخرى التي تصل إلى iOS 13 بما في ذلك بعض التغييرات على الرسائل. يمكن لتطبيق الرسائل مشاركة اسم المستخدم وصورته أو Memoji أو Animoji مخصص تلقائيا لتسهيل تحديد من في سلسلة الرسائل. تتحول رموز Memoji تلقائيا إلى مجموعات ملصقات مدمجة على لوحة مفاتيح iOS من أجل استخدامها في الرسائل والبريد والتطبيقات الأخرى. كما تتضمن رموز Memoji مجموعة جديدة من تصفيفات الشعر وأغطية الرأس والمكياج وثقوب الجسم والإكسسوارات.

QuickPath

Siri

متى يمكنك الحصول عليه؟

توفر خاصية QuickPath سهولة الكتابة بيد واحدة على لوحة مفاتيح iOS من خلال التمرير المستمر فوق حروف الكلمة. تم تعزيز ميزة تعديل النصوص، مما يجعل التمرير في المستندات وتحريك المؤشر وتحديد النصوص أسرع وأكثر دقة.يتمتع Siri بصوت جديد طبيعي أكثر، وتدعم اختصارات Siri الآن Suggested Automations التي تضع روتينا مخصصا لأمور مثل الذهاب للعمل أو النادي الرياضي.

لم تعلن أبل بعد عن إصدار رسمي لنظام iOS 13، لكن من المتوقع وصوله في سبتمبر. مع ذلك، هناك طريقة للحصول عليه عاجلا.

في الشهر المقبل، ستطلق أبل الإصدار التجريبي العام الذي يسمح لأي شخص بتجربة هذا البرنامج قبل أن يتم تثبيته بالجهاز.

تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لعدم إصدار برنامج تجريبي عام لجميع المستخدمين من قِبل أبل، فهذا ليس المنتج النهائي أو الأخير.

مما يعني أنه يجب عليك عدم تثبيته على جهاز أيفون أو أيباد الرئيسي الخاص بك مع توصية أبل بشدة بتحميله على جهاز آخر لتجربته أولًا.