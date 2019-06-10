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كل ما تريد معرفته عن نظام هواتف أبل الجديد iOS 13

تفعل الشركة الأمريكية أبل كل في وسعها، لإرضاء مستخدمي أجهزة أيفون وأيباد، لذلك فهي تسابق الزمن، بإضافة العديد من التحديثات على أنظمة التشغيل الخاصة بها
تحرير:مي فؤاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
شركة أبل الأمريكية
شركة أبل الأمريكية
أعطت شركة أبل الأمريكية لمالكي أيفون لمحة سريعة عن المستقبل الأسبوع الماضي خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين، حيث كشف العملاق التكنولوجي عن خطط برامجه لعام 2019. وقع ذلك الحدث في سان خوسيه بكاليفورنيا، وتربع الحديث عن نظام التشغيل iOS 13، على رأس جدول أعمال الشركة. سيحل نظام التشغيل الجديد محل نظام التشغيل iOS 12 في وقت لاحق من هذا العام، كما أنه مزود بميزات من شأنها أن تجعل التحديثات مثيرة للغاية. لذلك، إذا كنت تملك جهاز أيفون، فبإمكانك الوصول إلى هذا التحديث الذي سيحدث ضجة في الفترة المقبلة، حسب صحيفة "express".
الوضع الليلي أتيح هذا التحديث على أجهزة ماك لمدة عام تقريبًا، ليصبح بإمكان مستخدمي أيفون الآن الوصول إلى الوضع الليلي الجديد. سيحول هذا الخيار الجديد مظهر هاتفك الذكي بألوان أكثر قتامة. قالت أبل، إن الوضع الليلي الجديد سيوفر تجربة مشاهدة رائعة، خاصة في البيئات منخفضة الإضاءة. بمجرد تثبيت نظام التشغيل
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إنستجرام

إنستجرام ينافس «تيك توك».. ويتيح خاصية جديدة

نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي. الفترة الأخيرة شهدت صعودًا حادا في معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الإنستجرام وتيك توك. بعد نجاح تيك توك اللافت على مستوى العالم، تزايدت شعبية المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، بشكل كبير في مصر.
أمازون

خدمة أمازون الجديدة تواجه العديد من الشكوك

في خطوة جديدة من نوعها تجاه تحقيق شركة أمازون لهدف ظل يراوغها على مدى سنوات؛ توصيل الطرود للزبائن خلال 30 دقيقة، امتلكت الشركة مجموعة من "طائرات بدون طيار" يمكنها توصيل هذه الطرود في المدة المحددة. على الرغم من أنها فكرة مثيرة وجديدة ومستقبلية، إلا أن أمازون لم تكشف الكثير عن تلك المهمة، ما يثير العديد من الشكوك حول تلك الخدمة. هناك العديد من الأسئلة حول خدمة الطائرات المسيرة، كيف ستتغلب الشركة على التحديات اللوجستية الكامنة، ما المناطق التي من المفترض أن تخدمها، أو لماذا تعد تلك الخدمة أفضل من وسائل الشركة الحالية لنقل الطرود.
نظام هواوي الجديد

تسريب الصور الأولى من نظام تشغيل هواوي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي وأمريكا، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلًا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
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دودج تشارجر

هذه السيارات أرخص من كمبيوتر أبل ماك برو الجديد

كانت شركة أبل على موعد مع الظهور بقوة في الأيام القليلة الماضية، عندما أعلنت في أحد محافلها الرسمية، عن أسعار جهاز كمبيوتر ماك برو الجديد، والذي تبدأ أسعاره من 6 آلاف دولار وتصل إلى مستوى 12 ألف دولار بحد أقصى. ولا شك أن الأسعار التي بدت مبالغا فيها للجهاز الجديد، يمكن أن تكون كافية لشراء العديد من الأشياء التي ينظر إليها على أنها أولى من إنفاق هذا المبلغ الضخم لشراء جهاز كمبيوتر محمول، حيث من الممكن أن تكفي للحصول على سيارة ذات قدرات وكفاءة عالية في الأسواق العالمية.
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سعره 100 ألف جنيه.. أبل تكشف عن «ماك برو» الجديد

في مؤتمرها السنوي للمطورين، كشفت شركة أبل مساء أمس عن أحدث منتجاتها من الحاسبات المكتبية والشخصية، وقدمت لمستخدميها النسخة الجديدة من جهاز ماك برو "Mac Pro"، حيث أدخلت أبل تعديلات جذرية على تصميم ومواصفات الحاسوب الشخصي "ماك برو"، الذي يضم الآن معالجات "زيون" Xeon حتى 28 نواة، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 1.5 تيرابايت، بالإضافة إلى دعم أقوى بطاقة رسوميات (جرافيك) في العالم، و8 فتحات للتوسعة من نوع PCIe، كما يدعم تقنية التسريع "أبل أفتربرنر" Apple Afterburner، التي تسمح بتشغيل 3 مقاطع فيديو فائقة الجودة بدقة 8K في نفس الوقت.
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أبل تواجه انتقادات في المؤتمر السنوي لهذه الأسباب

تنظم شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، لجذب برامج المدخرين في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات بأن صانع أي فون احتكر متجر التطبيقات الخاص به. لكن الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن دعوى قضائية عام 2011 تتهم شركة أبل باحتكار المتجر بصورة غير مشروعة وزيادة أسعار أجهزته بصورة جنونية. قالت شركة أبل مؤخرًا دفاعًا عن متجر التطبيقات: "نجمع عمولة فقط من المطورين عندما يتم تسليم سلعة أو خدمة رقمية من خلال تطبيق ما".
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أبل تنتهك خصوصية مستخدمي تطبيق iTunes

iTunes هو تطبيق مجاني من شركة أبل، يتيح تنظيم وتشغيل الموسيقى الرقمية والفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر، ويشتمل على متجر إلكتروني وإمكانية مزامنة الملفات مع ثلاثة أجهزة من شركة أبل، وهي "آي بود، آي فون، آي باد". تبيع أبل من خلال المتجر الإلكتروني الموسيقى والأفلام والبودكاست، وتطبيقات نظام تشغيل آي فون، وتوجد أيضا بعض المواد المجانية. في مفاجأة غير متوقعة لمحبي أيفون، رفعت iTunes دعوى قضائية تدّعى أن أبل ترسل بيانات المستخدم الشخصية إلى طرف ثالث لزيادة إيراداتها.
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