رياضة

رئيس الزمالك يُفجر مفاجأة عن أزمة رئيس الكاف

تحرير:كريم أحمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
احمد احمد
احمد احمد
فجر رئيس الزمالك مفاجأة قوية بعد خروجه من اجتماع اتحاد الكرة المنعقد حاليًا في مقر الاتحاد بالجبلاية، حيث أعلن انه حصل على توكيل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لمقاضاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق، بعد هجوم الأخير على رئيس الكاف واتهامه بالفساد وكان أحمد أحمد تم إلقاء القبض عليه الخميس الماضي، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، من جانب المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية وذلك من أجل استجوابه في ما هو منسوب إليه من تهم بالفساد والرشاوى.
ورفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، مؤكدًا تمسك ناديه بموقفه الذي لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، يبحث عن
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حراس-الأهلي

حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في أحد المستشفيات بألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح، حيث كان حارس الأهلي يعاني من مشاكل في الركبة خلال الأيام الماضية، أجبرته على عدم المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفائه بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي بالجزيرة. وخضع إكرامي، للفحص الطبي الأحد الماضي للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة، ليتم تحديد حاجته لإجراء جراحة الركبة وهو ما تم أمس.
فان-دايك-محمد-صلاح

مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

ذكر موقع "givemesport"، أن الدولي الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عاد إلى دائرة اهتمامات مانشستر سيتي من جديد بعد أن كان هدفه في الموسم الماضي، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع الريدز، خلال الفترة الحالية، ورغبة الإسباني بيب جوارديولا في استقطاب المدافع الهولندي إلى السيتزنز، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019، المقدمة من رابطة الدوري، وجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
محمد-عواد (1)

محمد عواد: اختيارات المنتخب تفتقد للعدالة

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي أنه تعرض للظلم بسبب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي خاضت مباريات كأس العالم في روسيا 2018 العام الماضي، حيث أكد حارس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني تفتقد للعدالة. وقال محمد عواد خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" إنه لم يفكر إطلاقًا في الاعتزال الدولي كما يتردد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لأي لاعب قائلا: "لو هلم كور خلف المرمى شرف ليا".
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الزمالك-والداخلية‎ (1)

رئيس الزمالك عن اللعب بدون الدوليين: في المشمش

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، مؤكدًا تمسك ناديه بموقفه الذي لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، يبحث عن مخرج لمحمود الخطيب بعدما هدد بالانسحاب من الدوري؛ الأمر الذي قد يضع الدولة في حرج بالغ قبل بطولة مهمة مثل أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.. لو الخطيب مش عجبه فعليه أن ينسحب".
اتحاد-الكرة

رئيس الزمالك في الجبلاية لهذا السبب

وصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي تضمن اتهامات عديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
أحمد-احمد‎ (4)

الكاف يكشف تفاصيل إخلاء سبيل أحمد أحمد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إخلاء سبيل أحمد أحمد، رئيس الكاف، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
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