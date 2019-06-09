رئيس الزمالك يُفجر مفاجأة عن أزمة رئيس الكاف

تحرير:كريم أحمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

احمد احمد

فجر رئيس الزمالك مفاجأة قوية بعد خروجه من اجتماع اتحاد الكرة المنعقد حاليًا في مقر الاتحاد بالجبلاية، حيث أعلن انه حصل على توكيل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لمقاضاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق، بعد هجوم الأخير على رئيس الكاف واتهامه بالفساد وكان أحمد أحمد تم إلقاء القبض عليه الخميس الماضي، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، من جانب المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية وذلك من أجل استجوابه في ما هو منسوب إليه من تهم بالفساد والرشاوى.

ورفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، مؤكدًا تمسك ناديه بموقفه الذي لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، يبحث عن