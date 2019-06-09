جريمة

تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة بخلية الوراق الإرهابية

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
أسلحة - أرشيفية
أسلحة - أرشيفية
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين الخمسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، والتي وجهت فيها النيابة لأعضاء الخلية اتهامات بحيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيّين وأحد رجال الشرطة "أمين شرطة عمرو عزت"، والانضمام لجماعة إرهابية أُسَّست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، وعلى عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين والسجن 5 سنوات لـ4 آخرين، وبراءة واحد في "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين أحدهما أمين الشرطة وحيازة أسلحة نارية، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة
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تجديد حبس «الروبي وأكسجين» في واقعة الأخبار الكاذبة

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حبس كل من شريف الروبى عضو حركة 6 أبريل، والمدون محمد أكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى، والانضمام لجماعة إرهابية، ووجهت لهما النيابة تهما بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة الإرهابية التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
القبض-على-متهم

هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
الطفل-يوسف-سامح-العربى (1)

6 أغسطس.. سماع الشهود بقضية قتل الطفل يوسف

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 22 جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، نتيجة إطلاقهم النيران خلال حفل زفاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 6 أغسطس المقبل، لسماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين طاهر محمد أبو طالب وخالد أحمد عبد التواب، واللذان سلما نفسيهما للشرطة، بعد رفض المحكمة معارضتهما على الحكم الغيابي الصادر ضدهما، من خلال المحامين دون حضورهما الجلسة، وهو ما جعل المحكمة تعتبر معارضتهما كأن لم تكن وأجبرتهما على تسليم نفسيهما، للاستفادة من إعادة المحاكمة.
حشيش

«بطل تشرب حشيش» زوجة تنذر زوجها على يد محضر (مستند)

لم تفلح محاولاتها في إثناء زوجها عن الإقلاع عن تعاطي المخدرات وشرب الحشيش، يئست من تكرار حديثها مع الزوج لإقناعه بترك صحبة السوء، ولما أصبحت حياتها مهددة بعدم الأمان، خشية قدوم رجال الشرطة في أى وقت لمسكنها للقبض على زوجها، لم تجد الزوجة المغلوبة على أمرها مفرا من إنذاره على يد محضر، وإمهاله فرصة للامتناع عن تعاطي «الحشيش»، في مدة أقصاها 30 يوما، لأن حياتها أصبحت مهددة وغير مستقرة، وفقا لما جاء بالإنذار، ليصبح هذا الإنذار هو الأول من نوعه، الذي يقدم في هذا السياق.
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عبد-الرحيم-المسمارى

قبل الشهود.. ماذا قال المسماري في تحقيقات «الواحات»؟

تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال الشهود، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
المستشار-حسن-فريد

غياب عشماوي ورفاقه يؤجل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 213 متهماً خطراً من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس على رأسهم هشام عشماوي لجلسة غدٍ الاثنين، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، وغيابهم عن جلسة اليوم، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
النقيب-عمر-ياسر (3)

«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
حملة-امنية

مقتل 16 إرهابيا في مواجهات مع الشرطة بالعريش

وجه قطاع الأمن الوطني ضربات موجعة جديدة للعناصر والتنظيمات الإرهابية، وتمكن من رصد بؤرتين لتلك العناصر بمنطقة العريش بشمال سيناء كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش. وأسفرت مداهمات تلك البؤر عن مقتل 16 من العناصر الإرهابية، والعثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وذخائر وعبوات متفجرة، وقامت قوات الأمن بتمشيط المناطق المحيطة للبحث عن أي عناصر هاربة، وتم اتخاذ اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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