تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة بخلية الوراق الإرهابية

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

أسلحة - أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين الخمسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، والتي وجهت فيها النيابة لأعضاء الخلية اتهامات بحيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيّين وأحد رجال الشرطة "أمين شرطة عمرو عزت"، والانضمام لجماعة إرهابية أُسَّست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، وعلى عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين والسجن 5 سنوات لـ4 آخرين، وبراءة واحد في "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين أحدهما أمين الشرطة وحيازة أسلحة نارية، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة