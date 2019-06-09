رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بمارتن لاسارتي

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
لجنة التخطيط بالأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي
عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة طه إسماعيل وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، في خطوة أولى لإطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي الذي يقترب من الانتهاء والتطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق سواء داخليًا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره، الجلسة جاءت تمهيدية في المقام الأول.
وشرحت لجنة التخطيط الخطوط عريضة لخطة العمل لاستثمار الوقت وفي نفس السياق أن الموسم لم ينته حتى الآن، لكن لإتاحة الفرصة لقراءة كافة الأمور الخاصة بالتجهيزات الفنية والإدارية من جانب لجنة التخطيط التي سوف تستكمل اجتماعاتها مع الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.  ويكون هناك إعداد لتصور متكامل من كافة
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حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

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مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

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كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل أول اجتماع للجنة، عصر اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، موضحا أن الجلسة عقدت بحضور الخطيب، وشهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة
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سموحة يعلن تضامنه مع بيان الأهلي الناري

أعلن نادي سموحة السكندري تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وذلك بعد أن أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، حسم موقف مواعيد المباريات المتبقية بالدوري يوم الإثنين المقبل، بعد أن تسلم تصورًا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حول شكل المسابقة.
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قرارات الأهلي العنترية وفزع الخروج من المولد بلا حمص

استمرارًا لحالة التخبط التي يعيشها الأهلي في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب، اتخذ المجلس 5 قرارات دفعة واحدة، بحجة الحفاظ على حقوق النادي، وهي حقوق ظهرت فجأة رغم أنه من المفترض أنها ليست جديدة، بل معروفة منذ فترة طويلة، لكن شعور رئيس الأهلي بأن فريق الكرة بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الموسم الكروي «بلا حمص» دفعه للبحث في دفاتره القديمة عمّا قد يصدر به أي مشكلات لاتحاد الكرة الذي يتخذ قراراته، ويدير هو الآخر المسابقات من خلال المحسوبيات والوساطات والتليفونات وقعدات العرب بعيدًا عما تنص عليه اللوائح أو تقره قواعد اللعب النظيف.
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5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

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