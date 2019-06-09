لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بمارتن لاسارتي

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

لجنة التخطيط بالأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة طه إسماعيل وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، في خطوة أولى لإطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي الذي يقترب من الانتهاء والتطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق سواء داخليًا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره، الجلسة جاءت تمهيدية في المقام الأول.

وشرحت لجنة التخطيط الخطوط عريضة لخطة العمل لاستثمار الوقت وفي نفس السياق أن الموسم لم ينته حتى الآن، لكن لإتاحة الفرصة لقراءة كافة الأمور الخاصة بالتجهيزات الفنية والإدارية من جانب لجنة التخطيط التي سوف تستكمل اجتماعاتها مع الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة. ويكون هناك إعداد لتصور متكامل من كافة