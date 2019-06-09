بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

سياسة من المماطلة الشديدة تنتهجها روسيا تجاه عودة الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر رغم الاستجابة الكبيرة من السلطات المصرية.. فهل نستطيع الاستغناء عن سياحهم؟

تحرير:كريم ربيع ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر هذا العام، حسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك يوم الجمعة، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف. جاءت تصريحات مانتوروف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج، عقب لقائه في اليوم السابق مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار. وقال مانتوروف إن "من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا -استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين- لكن نعول على أن يكون في هذا العام، على الأرجح».

وأعلنت موسكو وقف رحلاتها الجوية إلى مصر في أعقاب انفجار طائرة «متروجيت» الروسية نهاية أكتوبر 2015 فوق سيناء، وجرى استئناف الرحلات الروسية إلى القاهرة في أبريل 2018، ولكن موسكو لا تزال ممتنعة عن إعادة الطيران إلى منتجعات البحر الأحمر رغم تفقد فريق من الخبراء الأمنيين الروس في أبريل الماضي

وأعلنت موسكو وقف رحلاتها الجوية إلى مصر في أعقاب انفجار طائرة «متروجيت» الروسية نهاية أكتوبر 2015 فوق سيناء، وجرى استئناف الرحلات الروسية إلى القاهرة في أبريل 2018، ولكن موسكو لا تزال ممتنعة عن إعادة الطيران إلى منتجعات البحر الأحمر رغم تفقد فريق من الخبراء الأمنيين الروس في أبريل الماضي مطاري شرم الشيخ والغردقة، ضمن الإجراءات التي يقوم بها الجانب الروسي تمهيدا لإلغاء حظر الطيران.

أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن عودة السياحة الروسية هي قرار سياسي بحت، والدليل على ذلك التراجع المتكرر في هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يستبعد عودة الطيران العارض المحمول بالسياح الروس خلال الفترة الحالية أو حتى العام الجاري.

وأوضح غنيم في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن السياحة المصرية الآن باتت أقوى وتم فتح أسواق واعدة تغني عن السوق الروسي، تمتاز بارتفاع متوسط الانفاق المالي، على العكس من السوق الروسي الذي يعطي أعدادا وليس أرباحا ويتسم السائح الروسي بضعف الإنفاق، منها جنوب قارة أمريكا اللاتينينة وهي دول مثل الأرجنتين وتشيلي وبارجواي وبوليفيا وأورجواي، بخلاف دول الشرق الأقصى مثل الصين واليابان وكوريا.

قال ناجي العريان عضو اتحاد الغرف السياحية، إن عودة السياحة الروسية لمصر قد يأخذ بعض الوقت، وإن كنا في حاجة ماسة للسائح الروسي بشرط أن يأتوا بأسعار جيدة وبهامش ربح معقول كي تستفيد مصر منهم، خاصة أن أعداد السياح الروس قد تصل لـ3 ملايين سائح.

وأشار العريان في تصريحات لـ«التحرير» إلى أن إنفاق السائح الروسي أقل من المتوسط، لكن الغرف الفندقية الفارغة في حاجة لمن يملؤها، مطالبًا بتكاتف كل الوزارات المعنية بالسياحة للوصول إلى أفضل شكل ممكن.

11.35 مليون سائح في 2018

زاد معدل الإقبال السياحي على مصر بنسبة 53.7% ليصل عدد السياح الوافدين إلى 8.3 مليون سائح عام 2017 مقارنة بالعام السابق عليه، كما شهد عام 2018 زيادة جديدة بنسبة 37% ليصل عدد السياح إلى 11.35 مليون سائح.



وترجع أسباب هذا الانتعاش في قطاع السياحة إلى الاستقرار الأمني بشكل كبير، وتحسن مركز مصر التنافسي كوجهة سياحية بفضل انخفاض تكاليف الرحلات السياحية إليها، وتنوع الأنشطة التي يمكن للسياح ممارستها، مثل السياحة الشاطئية والثقافية والسياحية.



بالإضافة إلى الاكتشافات الأثرية المهمة التي عُثر عليها العام الماضي، والتي من المنتظر أن تسهم في تعزيز السياحة الثقافية، بجانب الافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير العام المقبل.

وتتوقع مصر توافد 12 مليون سائح خلال العام الحالي، وترفع توقعاتها إلى 14 مليون سائح خلال 2020.

مصر الوجهة الأولى لسياح الخليج

هذا وأكدت صحيفة «جولف نيوز» الخليجية، أن مصر كانت الوجهة السياحية الأفضل لدول الخليج لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، متوقعة أن تظل ارتفاع حجوزات السفر حتى نهاية موسم الصيف.

وكتبت وزيرة السياحة رانيا المشاط، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريده ترحب بالسياح الخليج الذين احتلوا المرتبة الأولى بين السياح الوافدين لمصر خلال عطلة عيد الفطر.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت حملة ترويجية كبرى لجذب المزيد من السوق العربي خلال موسم الصيفي الحالي، تشمل طرقا مبتكرة واستخدام التكنولوجيا في الترويج السياحي، فتضمنت الحملة لوحات إعلانية خارجية ضخمة في «الإمارات، والسعودية».

ودشنت حملة إلكترونية، تستهدف الجمهور عن طريق محتوى الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي في «فيسبوك، ويوتيوب، وسناب شات، وجوجل».