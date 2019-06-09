رياضة

أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للمقاصة

تحرير:علي الزيني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
ميدو
ميدو
تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربًا عامًا، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء للاعبي الفريق، وسيتم الإعلان الرسمي غدًا الإثنين في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بحضور الجهاز كاملا ورئيس النادي، بعد الجلسة التي جمعت ميدو ومسئولي المقاصة مساء اليوم الأحد بمقر شركة مصر للمقاصة، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل بين الطرفين.
كان طلعت يوسف المدير الفني الأسبق قد تولى تدريب المقاصة منذ فبراير 2018 وتقدم باستقالته في 19 أبريل الماضي، قبل نهاية الموسم، وتم تصعيد جمال عمر المدرب العام لتولي مهمة المدير الفني مؤقتا في آخر 4 مباريات للفريق بالدوري. واحتل فريق مصر للمقاصة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 41 نقطة،
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حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في أحد المستشفيات بألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح، حيث كان حارس الأهلي يعاني من مشاكل في الركبة خلال الأيام الماضية، أجبرته على عدم المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفائه بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي بالجزيرة. وخضع إكرامي، للفحص الطبي الأحد الماضي للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة، ليتم تحديد حاجته لإجراء جراحة الركبة وهو ما تم أمس.
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مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

ذكر موقع "givemesport"، أن الدولي الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عاد إلى دائرة اهتمامات مانشستر سيتي من جديد بعد أن كان هدفه في الموسم الماضي، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع الريدز، خلال الفترة الحالية، ورغبة الإسباني بيب جوارديولا في استقطاب المدافع الهولندي إلى السيتزنز، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019، المقدمة من رابطة الدوري، وجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
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محمد عواد: اختيارات المنتخب تفتقد للعدالة

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي أنه تعرض للظلم بسبب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي خاضت مباريات كأس العالم في روسيا 2018 العام الماضي، حيث أكد حارس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني تفتقد للعدالة. وقال محمد عواد خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" إنه لم يفكر إطلاقًا في الاعتزال الدولي كما يتردد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لأي لاعب قائلا: "لو هلم كور خلف المرمى شرف ليا".
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تعرف على وجهة أحمد حسام ميدو القادمة

توصل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، إلى اتفاق مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربا عاما، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء، وسيتم الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بعد الجلسة التي ستتم بين ميدو ومسئولي المقاصة بعد غد الأحد للاتفاق على جميع البنود، خاصة أن رئيس الفريق الفيومي يوجد حاليًا في الإمارات، فيما يوجد ميدو في الجونة".
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هل يكون ميدو؟.. المقاصة يعلن عن المدير الفني الجديد

يعقد مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والإعلان عن تفاصيل العقد والجهاز المعاون، استعدادًا للموسم الجديد، وكان مجلس الإدارة قد بحث السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين واستقر على مدير فني وطني، وسيقوم مسئولو الفريق الفيومي بحسم كل بنود التعاقد رسميًا مع الجهاز الجديد مساء الأحد، وإعلان التفاصيل كاملة في المؤتمر الصحفي، الذي يعقد بأحد فنادق القاهرة.
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ميدو: سأترشح لرئاسة الزمالك والأهلي بطل الدوري بشرط

كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عن تلقيه عرضاً إماراتياً، بجانب أنه مطلوب في عدد من أندية الدوري المصري، مؤكداً أن أمنية حياته هي التدريب في الدوريات الأوروبية، وحول الدوري المصري قال في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك سيتوج باللقب في حالة تأجيل المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، أما في حالة ضغط الدوري وإقامته دون الدوليين فسيحصل الأهلي على اللقب، وكشف ميدو: "سأعتزل التدريب نهائيا وأنا في سن الـ46 عامًا لرغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وهو هدفي في هذه السن".
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حسام البدري: أتمنى فوز الأهلي بالدوري

أكد حسام البدري، رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز، أن ناديه حقق العديد من الإيجابيات في موسمه الأول بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن التواجد في المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك يعد انجازًا يحسب للفريق. وأضاف البدري، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن ما وصل إليه بيراميدز من مستوى في هذا الموسم يؤكد نجاح كل فرد في المنظومة، وأن انضمام 5 لاعبين من الفريق للمنتخب المصري في قائمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، دليل على الطفرة التي حققها ناديه.
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