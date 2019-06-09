أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للمقاصة

تحرير:علي الزيني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

ميدو

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربًا عامًا، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء للاعبي الفريق، وسيتم الإعلان الرسمي غدًا الإثنين في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بحضور الجهاز كاملا ورئيس النادي، بعد الجلسة التي جمعت ميدو ومسئولي المقاصة مساء اليوم الأحد بمقر شركة مصر للمقاصة، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل بين الطرفين.

كان طلعت يوسف المدير الفني الأسبق قد تولى تدريب المقاصة منذ فبراير 2018 وتقدم باستقالته في 19 أبريل الماضي، قبل نهاية الموسم، وتم تصعيد جمال عمر المدرب العام لتولي مهمة المدير الفني مؤقتا في آخر 4 مباريات للفريق بالدوري. واحتل فريق مصر للمقاصة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 41 نقطة،