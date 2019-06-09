«الأعلى للإعلام» ينذر المواقع المخالفة لتغطية حادث العريش
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.
وقال رئيس اللجنة جمال شوقي: إن اللجنة أوصت بتوجيه إنذار إلى الصفحة الشخصية للنائب عبدالرحيم علي، لنشره فيديو مفبرك مجهول المصدر يسيء إلى رجال الأمن المصري.
وأوصت اللجنة بتوجيه إنذار لموقع صدى البلد وصوت المسيحي الحر، لمخالفتها كود التعطيات الإعلامية للحوادث الإرهابية واللوائح الصادرة عن المجلس، ونشرها معلومات مغلوطة تسيء لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة رأت حذف العبارات المسيئة التي وضعت بشكل غير عمدي بالموقع سالف الذكر، لا يمنع من توجيه إنذار لهذه الوسائل الإعلامية لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة.
وأوصت اللجنة وقف ما تسمى «نشرة أخبار الفراخ» لمدة شهر والمذاعة على قناة القاهرة والناس للإساءة للمشاهدين،
وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة رأت حذف العبارات المسيئة التي وضعت بشكل غير عمدي بالموقع سالف الذكر، لا يمنع من توجيه إنذار لهذه الوسائل الإعلامية لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة.
وأوصت اللجنة وقف ما تسمى «نشرة أخبار الفراخ» لمدة شهر والمذاعة على قناة القاهرة والناس للإساءة للمشاهدين، باستخدام عبارات تحمل إيحاءات جنسية مبتذلة.
وناقشت اللجنة شكوى أخرى مقدمة من شخص ضد القناة نفسها تتعلق ببرنامج الأفوكاتو لإساءته لسمعة عائلته في إحدى الحلقات.
وأوضح شوقي أن اللجنة أوصت بإرسال خطاب للقناة المذكورة لردهم على الشكوى.
كما أوصت اللجنة فتح تحقيق مع موقع التحرير لبيان مدى مسئولية العاملين في الموقع على ضوء العنوان المثير للجدل الخاص بوفاة النبي، صل الله عليه وسلم.
وبحسب شوقي، أمرت اللجنة استدعاء رئيس تحرير ومجلس إدارة جرنال إسكان مصر لمعرفة رده على شكوتين تتهما الموقع بالابتزاز مقدمتان من رجل أعمال صاحب شركة مقاولات ومدير الشئون القانونية بجهاز مدينة السادات، لافتا إلى أن الاستدعاء لتقديم المستندات لتثبت ما تم نشره.