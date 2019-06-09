«الأعلى للإعلام» ينذر المواقع المخالفة لتغطية حادث العريش

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي. وقال رئيس اللجنة جمال شوقي: إن اللجنة أوصت بتوجيه إنذار إلى الصفحة الشخصية للنائب عبدالرحيم علي، لنشره فيديو مفبرك مجهول المصدر يسيء إلى رجال الأمن المصري. وأوصت اللجنة بتوجيه إنذار لموقع صدى البلد وصوت المسيحي الحر، لمخالفتها كود التعطيات الإعلامية للحوادث الإرهابية واللوائح الصادرة عن المجلس، ونشرها معلومات مغلوطة تسيء لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة رأت حذف العبارات المسيئة التي وضعت بشكل غير عمدي بالموقع سالف الذكر، لا يمنع من توجيه إنذار لهذه الوسائل الإعلامية لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة. وأوصت اللجنة وقف ما تسمى «نشرة أخبار الفراخ» لمدة شهر والمذاعة على قناة القاهرة والناس للإساءة للمشاهدين،