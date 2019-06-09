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الصين تحجب موقعي «واشنطن بوست» و«الجارديان»

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م
صحيفة واشنطن بوست
صحيفة واشنطن بوست
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم أن الصين حجبت الموقع الإلكتروني للصحيفة، وموقع صحيفة "الجارديان" البريطانية لينضما بذلك إلى القائمة السوداء لما تسميه الصين "سور الحماية العظيم"، وهو الأداة الرقابية للدولة على "الإنترنت". وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى هذه العطلة الأسبوعية كانت صحيفتا "الجارديان" و"واشنطن بوست" بين قلة من الإصدارات الصحفية الكبيرة المتحدثة باللغة الإنجليزية التي يمكن الولوج على مواقعها الإلكترونية من داخل الصين، دون استخدام برامج إلكترونية لتغيير بيانات المستخدم ومكان إقامته، حتى يتسنى له الدخول على المواقع المحظورة.
وأضافت الصحيفة أن "سلطات الإنترنت" الصينية ضاعفت جهودها خلال الأسابيع الماضية قبيل الذكرى السنوية الثلاثين لمظاهرات ساحة "تيانانمن" عندما اقتحم الجيش الصيني مظاهرات طلابية وفضها بالقوة بعد استمرارها نحو شهر ونصف؛ حيث حظرت "بكين" المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي الأول هناك "وي شات" من نشر كلمات
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