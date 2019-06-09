محمد عواد: اختيارات المنتخب تفتقد للعدالة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

محمد عواد

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي أنه تعرض للظلم بسبب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي خاضت مباريات كأس العالم في روسيا 2018 العام الماضي، حيث أكد حارس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني تفتقد للعدالة. وقال محمد عواد خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" إنه لم يفكر إطلاقًا في الاعتزال الدولي كما يتردد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لأي لاعب قائلا: "لو هلم كور خلف المرمى شرف ليا".

كما تحدث حارس مرمى الوحدة السابق أن تجربته في الدوري السعودي تجربة مميزة وهو راضٍ تمامًا عن هذه التجربة بعد أن حقق هدفه مع الفريق وهو البقاء في بطولة الدوري السعودي الممتاز وعن العروض التي يتلقاها أكد عواد أنه لم يتلقَّ أي عروض رسمية. واختتم محمد عواد تصريحاته بأن نادي الوحدة السعودي يعاني من نفس المشكلة