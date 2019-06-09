رياضة

محمد عواد: اختيارات المنتخب تفتقد للعدالة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
محمد عواد
محمد عواد
كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي أنه تعرض للظلم بسبب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي خاضت مباريات كأس العالم في روسيا 2018 العام الماضي، حيث أكد حارس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني تفتقد للعدالة. وقال محمد عواد خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" إنه لم يفكر إطلاقًا في الاعتزال الدولي كما يتردد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لأي لاعب قائلا: "لو هلم كور خلف المرمى شرف ليا".
كما تحدث حارس مرمى الوحدة السابق أن تجربته في الدوري السعودي تجربة مميزة وهو راضٍ تمامًا عن هذه التجربة بعد أن حقق هدفه مع الفريق وهو البقاء في بطولة الدوري السعودي الممتاز وعن العروض التي يتلقاها أكد عواد أنه لم يتلقَّ أي عروض رسمية. واختتم محمد عواد تصريحاته بأن نادي الوحدة السعودي يعاني من نفس المشكلة
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حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في أحد المستشفيات بألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح، حيث كان حارس الأهلي يعاني من مشاكل في الركبة خلال الأيام الماضية، أجبرته على عدم المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفائه بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي بالجزيرة. وخضع إكرامي، للفحص الطبي الأحد الماضي للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة، ليتم تحديد حاجته لإجراء جراحة الركبة وهو ما تم أمس.
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مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

ذكر موقع "givemesport"، أن الدولي الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عاد إلى دائرة اهتمامات مانشستر سيتي من جديد بعد أن كان هدفه في الموسم الماضي، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع الريدز، خلال الفترة الحالية، ورغبة الإسباني بيب جوارديولا في استقطاب المدافع الهولندي إلى السيتزنز، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019، المقدمة من رابطة الدوري، وجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
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أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للمقاصة

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربًا عامًا، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء للاعبي الفريق، وسيتم الإعلان الرسمي غدًا الإثنين في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بحضور الجهاز كاملا ورئيس النادي، بعد الجلسة التي جمعت ميدو ومسئولي المقاصة مساء اليوم الأحد بمقر شركة مصر للمقاصة، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل بين الطرفين.
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تركي آل الشيخ يعلق على قائمة المنتخب الوطني

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مالك نادي بيراميدز والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي عن سعادته بانضمام هذا العدد من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، حيث ضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.
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أحمد الطيب يفتح النار على جهاز المنتخب بسبب عواد

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورت على عدم ضم محمود عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المعار لصفوف فريق الوحدة السعودي، حيث نشر الطيب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "(عواد يصرخ): إنما للصبر حدود!! ذبحونى فى كاس العالم وأعادوا ذبحى فى كأس الأمم--- الأخ بتاع الشعر الحلبنتيشى بيشتغل فى اتحاد الكورة ومنتخب مصر ولا بيشتغل كشّاف (عبده البقال) للأندية ويستغل موقعه لعمل العلاقات وإرضاء الأسياد- كارثة قبل كأس الأمم مهم التحقيق فيها- واتخاذ قرار حاسم-- مصر أكبر من كدة".
عصام الحضري

الحضري خارج صفوف المنتخب لأول مرة منذ 21 عامًا

نشر عصام الحضري حارس مرمى فريق النجوم إف سي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفنان عادل إمام في أحد أعماله الدرامية في مسلسل "العراف" وهو مندهش قائلا لا ياشيخ وربطت الجماهير الصورة التي نشرها الحضري عبر حسابه الشخصي بأنه يسخر من اختيارات المكسيكي خافيير أجيري لقائمة المنتخب الوطني خاصة أن الحضري نشر الصورة عقب الإعلان عن قائمة المنتخب. وشهدت قائمة المنتخب الوطنى التى أعلنها المكسيكي خافيير أجييرى المدير الفنى لمنتخب مصر غياب الحارس المخضرم عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم بعد تاريخ طويل مع المنتخب منذ عام 1998.
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