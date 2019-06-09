أندرو محسن مديرا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

أندرو محسن

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الناقد السينمائي، الناقد أندرو محسن مديرًا فنيًا للمهرجان في دورته الرابعة التي ستنطلق في فبراير المقبل، وعقدت إدارة المهرجان ممثلة في السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، اجتماعا مع الناقد أندرو محسن لبحث التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة مؤكدين على ثقتهما الكبيرة في كفاءته وقدرته على تقديم محتوى جيد. ومن جانبه قال الناقد أندرو محسن إنه يرغب في استكمال مسيرة النجاح التي حققها المهرجان منذ دورته الأولى، خاصة أنه يتمتع بحضور جماهيري ملحوظ.

وأوضح أندرو محسن، أنه سيبدأ العمل على اختيار لجان المشاهدة واختيار الأفلام في الأيام المقبلة حتى يضم المهرجان أعمالا متنوعة في مسابقتيه للأفلام الطويلة والقصيرة. أندرو محسن ناقد سينمائي عمل في برمجة عدة مهرجانات، وتولى سابقًا منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، كما يتولى