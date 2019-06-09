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أندرو محسن مديرا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
أندرو محسن
أندرو محسن
اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الناقد السينمائي، الناقد أندرو محسن مديرًا فنيًا للمهرجان في دورته الرابعة التي ستنطلق في فبراير المقبل، وعقدت إدارة المهرجان ممثلة في السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، اجتماعا مع الناقد أندرو محسن لبحث التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة مؤكدين على ثقتهما الكبيرة في كفاءته وقدرته على تقديم محتوى جيد. ومن جانبه قال الناقد أندرو محسن إنه يرغب في استكمال مسيرة النجاح التي حققها المهرجان منذ دورته الأولى، خاصة أنه يتمتع بحضور جماهيري ملحوظ.
وأوضح أندرو محسن، أنه سيبدأ العمل على اختيار لجان المشاهدة واختيار الأفلام في الأيام المقبلة حتى يضم المهرجان أعمالا متنوعة في مسابقتيه للأفلام الطويلة والقصيرة. أندرو محسن ناقد سينمائي عمل في برمجة عدة مهرجانات، وتولى سابقًا منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، كما يتولى
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محمد-قنديل

محمد قنديل.. مصارع تحول لأجمل صوت لدى حليم وأم كلثوم

محمد قنديل.. صاحب المدرسة الغنائية الخاصة، والصوت القوي الملمس المخملي والجواب الرائع المريح والقرار الرصين المُطرب، هو الخامة السهلة البسيطة القادرة على أداء المقامات الشرقية بسهولة وبساطة ويسر، هو الذكي بفطرته والموهوب الذي أدرك جميع معاصريه حجم تلك الموهبة، فقالت عنه "الست" إنه أقوى صوت مصري، بينما أكد العندليب أنه المطرب الوحيد الذي لا يخدع الأذن، ووصفه "فريد" بـ"الجوهرة الثمينة"، وأعلنت جمعية الملحنين في فرنسا، أن "صوته واحد من أنقى الأصوات، ونسبة ذبذبات نشازه أقل من 1%".
عبد-الله-محمود

عبدالله محمود.. موظف اكتشفه يوسف شاهين وقتله السرطان

عبد الله محمود.. بدأ إبداعه وحبه للفن وهو لا يزال طفلًا، دراسته كادت تُنهي حلمه، إلا أنه أصرّ عليه حتى بعد توظيفه بوزارة الزراعة، راهن عليه يوسف شاهين، وقدّمه للسينما من خلال فيلميه "إسكندرية ليه؟" و"حدوتة مصرية". الفتى الأسمر صاحب الموهبة الوافرة والملامح السمراء، مع وسامة تليق بـ"جان" سينما قادم بقوة، إلا أن القدر لم يُمهله كثيرًا، كان لديه طموحات فنية كبيرة، وكان يرى أن أمامه الكثير ليُقدمه للفن، إلا أنه رحل في الأربعين من عمره، متأثرًا بمرض السرطان.
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تشييع جثمان ابنة رشدي أباظة..هذه أبرز المعلومات عنها

شُيّع ظهر اليوم الأحد، جثمان الراحلة "قسمت" الابنة الوحيدة للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، حيث وافتها المنية مساء أمس السبت. ووصل جثمان "قسمت" إلى مسجد نصر الدين بمنطقة الهرم، قبل أذان الظهر بساعة كاملة، وذلك من أجل أداء صلاة الجنازة عليها قبل دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة نزلة السمان. ومن المفارقات أنه لم يحضر أحد من الفنانين صلاة الجنازة على ابنة "دنجوان السينما"، وشيّعها إلى مثواها الأخير عدد من أقاربها وأصدقائها. وإليك أبرز المعلومات المتوفرة عنها:
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إيرادات ثالث أيام العيد..صراع بين الممر وسبع البرمبة

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام مهمة، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الجمعة 7 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا بلغ 7 ملايين و128 ألفا و909 جنيهات، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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أول تعليق لأمير كرارة عن نجاح كازابلانكا: الجاي أحلى

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "كازابلانكا" في دور العرض السينمائي وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. ونشر أمير كرارة صورة له مع مخرج الفيلم بيتر ميمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلّقًا: "كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد بيتر ميمي، ثلاثة كلبش، وواحد حرب كرموز، وواحد كازابلانكا، ولسه العاركة شغالة واللي جاي أحلى، ألف حمد وشكر ليك يا رب".
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أحمد عز: عمر ما كان بينا شيء اسمه «نمبر وان» (فيديو)

فيديو جديد نشره الفنان أحمد عز، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، رد من خلاله على سؤال: "هل أنت نمبر وان؟"، قائلًا: "عمري ما فكرت في حاجة زي دي منذ بدايتي، لما ظهرت سنة 2000 وكان قبل مني بسنوات قليلة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وكل نجوم الجيل ده، عمرنا ما كان في بينا الكلام ده، عمرنا ما فكرنا مين نمبر وان ومين نمبر تو، أنا بعمل فيلم حلو وخلاص، مفيش في دماغي أبعد من كده، كل همي أعمل فيلم كويس وبس، ومع ذلك أتمنى لكل الناس ينجحوا ويحققوا أعلى الإيرادات ويبقوا نمبر وان".
فيلم-حملة-فرعون

السبكي يحدد موعد العرض الخاص لـ«حملة فرعون»

يقيم المنتج محمد السبكي، العرض الخاص لفيلمه الجديد "حملة فرعون" المقرر طرحه للمنافسة في سباق عيد الفطر السينمائي، وذلك بعد غد الإثنين، في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور فريق عمل الفيلم ومنهم عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير. أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكي الفيلم الشهير «العظماء السبعة»، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones.
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