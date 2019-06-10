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هل يستجيب البرلمان لشيخ الأزهر ويجرّم ضرب الزوجة؟

الطيب: أتمنى أن أرى تشريعات تجرّم ضرب المرأة فى عالمنا الإسلامي.. أبو القمصان: هناك استسهال للعنف ولا يوجد رادع.. وحمروش: نتفق مع مطالب شيخ الأزهر والتشريع أصبح ضرورة
تحرير:إسراء زكريا ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامجه المذاع على قناة «الفضائية المصرية» إلى سن تشريعات تجرم ضرب الزوجة والأطفال وكل الاعتداءات البدنية، قائلا: "إن ضرب الزوجة أصبح من الأمور التي تسبب لها أذى نفسيا ينعكس سلبا على الأسرة"، مضيفا أن "ابن عطاء، فقيه مكة المعروف، من أوائل الذين رفضوا الضرب، ولم يعده مناقضا لما جاء في القرآن، لأن الضرب (الرمزي) مباح لك أن تأتيه وأن تدعه، ولا مانع لدينا في الأزهر من فتح النقاش في هذا الأمر بين العلماء. أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرم الضرب".
لم تكن مطالبة شيخ الأزهر بتجريم ضرب الزوجة هى الأولى من نوعها، ففي عام 2017 تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة، وتضمن المشروع عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المرأة، سواء الأب أو الأخ أو الزوج، وسواء كان الاعتداء بدنيا أو لفظيا، وتصل العقوبة إلى الحبس عامًا، ولكن إلى الآن لم
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نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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وفاة السفير إبراهيم يسري صاحب حملة «لا لنكسة الغاز»

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شروط الحكومة لمنح تراخيص «مزارع التماسيح» في مصر

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وفاة أحد مقدري درجات مادة اللغة العربية

نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، خالد عبد الرحيم فرج عبد الرحيم كبير معلمين لغة عربية وأحد مقدري درجات مادة اللغة العربية بقطاع أسيوط، ويواسي الوزير الأسرة في الفقيد، الذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال توجهه لأداء عمله باللجنة، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته. ووجه شوقي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشييع جثمان الفقيد، وتتقدم قيادات الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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