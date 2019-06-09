تجديد حبس «الروبي وأكسجين» في واقعة الأخبار الكاذبة

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

محكمة - أرشيفية

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حبس كل من شريف الروبى عضو حركة 6 أبريل، والمدون محمد أكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى، والانضمام لجماعة إرهابية، ووجهت لهما النيابة تهما بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة الإرهابية التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، قد قررت مد أجل للنطق بالحكم، فى إعادة محاكمة المتهم