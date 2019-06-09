جريمة

تجديد حبس «الروبي وأكسجين» في واقعة الأخبار الكاذبة

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حبس كل من شريف الروبى عضو حركة 6 أبريل، والمدون محمد أكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى، والانضمام لجماعة إرهابية، ووجهت لهما النيابة تهما بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة الإرهابية التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، قد قررت مد أجل للنطق بالحكم، فى إعادة محاكمة المتهم
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تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة بخلية الوراق الإرهابية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين الخمسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، والتي وجهت فيها النيابة لأعضاء الخلية اتهامات بحيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيّين وأحد رجال الشرطة "أمين شرطة عمرو عزت"، والانضمام لجماعة إرهابية أُسَّست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، وعلى عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
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هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
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6 أغسطس.. سماع الشهود بقضية قتل الطفل يوسف

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 22 جنوب الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، نتيجة إطلاقهم النيران خلال حفل زفاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى 6 أغسطس المقبل، لسماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين طاهر محمد أبو طالب وخالد أحمد عبد التواب، واللذان سلما نفسيهما للشرطة، بعد رفض المحكمة معارضتهما على الحكم الغيابي الصادر ضدهما، من خلال المحامين دون حضورهما الجلسة، وهو ما جعل المحكمة تعتبر معارضتهما كأن لم تكن وأجبرتهما على تسليم نفسيهما، للاستفادة من إعادة المحاكمة.
حشيش

«بطل تشرب حشيش» زوجة تنذر زوجها على يد محضر (مستند)

لم تفلح محاولاتها في إثناء زوجها عن الإقلاع عن تعاطي المخدرات وشرب الحشيش، يئست من تكرار حديثها مع الزوج لإقناعه بترك صحبة السوء، ولما أصبحت حياتها مهددة بعدم الأمان، خشية قدوم رجال الشرطة في أى وقت لمسكنها للقبض على زوجها، لم تجد الزوجة المغلوبة على أمرها مفرا من إنذاره على يد محضر، وإمهاله فرصة للامتناع عن تعاطي «الحشيش»، في مدة أقصاها 30 يوما، لأن حياتها أصبحت مهددة وغير مستقرة، وفقا لما جاء بالإنذار، ليصبح هذا الإنذار هو الأول من نوعه، الذي يقدم في هذا السياق.
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«اقتحام الحدود وخلية حلوان».. أبرز محاكمات الأحد

تنظر محاكم القاهرة والجيزة عدداً من المحاكمات الهامة، اليوم الأحد، أبرزها محاكمة 32 متهمًا في قضية "خلية ميكروباص حلوان"، بالإضافة إلى إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية؛ حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة.
محاكمة لجين

أمن الدولة تخلي سبيل متهمين في قضايا إرهاب

بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم في اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما وجهت النيابة للمتهمين "سامح.ر"، و"محمد.س"، مشاركتهما مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
هشام-عشماوى

خبراء: سقوط «عشماوي» يبشر بضبط خلايا إرهابية جديدة

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، فى مشهد يعزز الثقة بجهود القيادة المصرية، إذ وصل أمس إلى القاهرة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، من زيارة رسمية إلى ليبيا، مع مفاجأة ظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، وهى الخطوة التى نتحصل منها على تحليلات مهمة لخبراء الأمن، نرصدها فى السطور التالية.
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