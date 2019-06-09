مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

تحرير:علي الزيني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

محمد صلاح وفان دايك

ذكر موقع "givemesport"، أن الدولي الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عاد إلى دائرة اهتمامات مانشستر سيتي من جديد بعد أن كان هدفه في الموسم الماضي، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع الريدز، خلال الفترة الحالية، ورغبة الإسباني بيب جوارديولا في استقطاب المدافع الهولندي إلى السيتزنز، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019، المقدمة من رابطة الدوري، وجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وانضم فيرجل فان دايك لصفوف ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2017/ 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم المدافع الهولندي مستوى ثابتا طوال الموسم، وشارك في كل مباريات الدوري مقدمًا مستوى مبهرًا. وأسهم فان دايك في خروج ليفربول بشباك نظيفة، ليصبح الريدز أول فريق لا تهتز