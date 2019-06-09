رياضة

مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

تحرير:علي الزيني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
محمد صلاح وفان دايك
محمد صلاح وفان دايك
ذكر موقع "givemesport"، أن الدولي الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عاد إلى دائرة اهتمامات مانشستر سيتي من جديد بعد أن كان هدفه في الموسم الماضي، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع الريدز، خلال الفترة الحالية، ورغبة الإسباني بيب جوارديولا في استقطاب المدافع الهولندي إلى السيتزنز، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019، المقدمة من رابطة الدوري، وجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
وانضم فيرجل فان دايك لصفوف ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2017/ 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم المدافع الهولندي مستوى ثابتا طوال الموسم، وشارك في كل مباريات الدوري مقدمًا مستوى مبهرًا. وأسهم فان دايك في خروج ليفربول بشباك نظيفة، ليصبح الريدز أول فريق لا تهتز
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حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في أحد المستشفيات بألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح، حيث كان حارس الأهلي يعاني من مشاكل في الركبة خلال الأيام الماضية، أجبرته على عدم المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفائه بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي بالجزيرة. وخضع إكرامي، للفحص الطبي الأحد الماضي للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة، ليتم تحديد حاجته لإجراء جراحة الركبة وهو ما تم أمس.
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محمد عواد: اختيارات المنتخب تفتقد للعدالة

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي أنه تعرض للظلم بسبب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي خاضت مباريات كأس العالم في روسيا 2018 العام الماضي، حيث أكد حارس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني تفتقد للعدالة. وقال محمد عواد خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" إنه لم يفكر إطلاقًا في الاعتزال الدولي كما يتردد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لأي لاعب قائلا: "لو هلم كور خلف المرمى شرف ليا".
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أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للمقاصة

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربًا عامًا، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء للاعبي الفريق، وسيتم الإعلان الرسمي غدًا الإثنين في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بحضور الجهاز كاملا ورئيس النادي، بعد الجلسة التي جمعت ميدو ومسئولي المقاصة مساء اليوم الأحد بمقر شركة مصر للمقاصة، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل بين الطرفين.
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ليفربول يكشف عن تفاصيل تحضيره للموسم القادم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الجولة التحضيرية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب استعدادًا للموسم الجديد، حيث نشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل جولة الريدز التحضيرية، الذي سيخوض فيها 8 مباريات ودية في الفترة من 11 يوليو 2019 وحتى 8 أغسطس من نفس العام على أن تنتهي فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد بحوالي 6 أيام بمواجهة شالكه الألماني على ملعب أنفيلد.
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كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

وصل منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
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فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل هذه اللحظة

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مؤكدًا أن كل الأمور سارت مع جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني وجمهور، بطريقة جيدة، وحالفهم التوفيق هذه المرة لذلك نجحوا في حصد اللقب الغالي على حساب فريق قوي. وأضاف فان دايك في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORT: «أنا فخور جدًا بالانتماء لهذا النادي، لقد جئت هنا لتحقيق الألقاب مع ليفربول، لذلك أنا شاعر بسعادة كبيرة الآن».
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صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال

تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.
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