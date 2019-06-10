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ستحب اختلافاتك الصغيرة.. اعترف بحبك لامرأة الجوزاء

يحلم كل شخص بالارتباط بامرأة الجوزاء، حيث إن لها كاريزما تجذب الرجال من حولها، كما أن ذكاءها الحاد وقدرتها على النقاش تكشف عن الجوانب الإيجابية في شخصيتها
تحرير:فيروز ياسر ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
امرأة الجوزاء
امرأة الجوزاء
تتعرف إلى فتاة بسيطة، تحمل ملامحها تغيرا من حين إلى آخر حسب الموقف، ودائما ما تحب التركيز على التفاصيل، وهدوؤها الغريب يجعلك تغوص في أعماقها حتى تعرف العواطف الحقيقة الكامنة بداخلها، كما أن خفة الدم والضحكة التي غالبا ما تلازم وجهها يدل على كونها اجتماعية بالدرجة الأولى، فتقع في حبها، ولكن فور علمك بأنها برج الجوزاء، قد تتردد لفترة طويلة، فأنت لن تتوقع ردود فعلها، وفي الغالب هناك الكثير من الجوانب الخفية التي لابد من كشفها قبل التقرب إليها، لذا دعنا نساعدك على معرفتها وكيف ستكون حياتك عند الوقوع في حبها.
واثقة من نفسها ثقتها في نفسها ليس لها حدود وقد يصل الأمر إلى حد الغرور، لكن لا تفكر في ذلك، إنها ليست مغرورة لكن لا تقرب أي شخص منها بسهولة ولا تفتح قلبها في وقت قصير، وفي حالة ارتباطك بها قد لا تجدها تشعر بالغيرة من الفتيات من حولك، وهذا يكشف عن ثقتها أنها واحدة لن تتكرر وأنك لن تنظر إلى غيرها، كما
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الجوزاء

«واثق في نفسه حد الغرور».. رجل الجوزاء المتردد

على الرغم من استحواذ الأبراج على تفكير الكثير من الأشخاص، لكنها لم تكن تستهويني يوما، حتى جاء الوقت الحاسم، عندما قابلت أحد الأشخاص كان غريب الأطوار كثيرا، حركته كثيرة، لا يحب الجلوس طويلا، ودائم التفكير بشكل مخيف، بالطبع لم أدخل داخل عقله لأعرف ذلك، ولكن نظرات العين الشاردة تكشف عن كونه مدمن تفكير، عقله لا يأخذ راحة حتى أثنا نومه. الكاريزما الموجودة فيه جذبتني في البداية، ولكن في الحقيقة عند الاقتراب منه تغير رأيي كثيرا، لأجد بداخل هذا الشخص واحدا آخر، وبهذا فلن أستطيع التأقلم معه سواء كان صديقا أو حبيبا.
برج-الجوزاء

عقله في سباق وعلاقاته متقلبة.. شخصية الجوزاء واضحة

تعرفت على زميل جديد في العمل، وبعد فترة قصيرة دار نقاش بيننا كشف عن شخصيته، ولأني لا أحب الحكم المسبق، أخذت ما يكفي من الوقت لمعرفة تفاصيل أكثر عنه، حيث هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يكشفون عن شخصيتهم الحقيقية بسهولة، وهناك بعض الصفات التي لا تظهر كاملة سوى في المواقف الحقيقية. أول ما لفت انتباهي مزاجه المتقلب، شروده في كثير من الأحيان، والتركيز على أدق التفاصيل، ولهذا سألته عن كونه جوزاء؟.. وبالفعل كان توقعي صحيحا للغاية، وسألت نفسي هل يمكنني التعامل معه حقا وفهمه؟.. والحقيقة أن شخصية الجوزاء سهلة المعرفة ولكن ليس للكثيرين.
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«الجوزاء بحالات».. برجك هيساعدك في خروجات شم النسيم

عند النظر حولك ستجد أن البهجة تعم الأجواء، استعدادًا للاحتفال بشم النسيم، فالبيض الملون يغزو كل مكان، ورائحة الفسيخ والرنجة تنتشر في كل بيت وبالحدائق وجميع المناطق الترفيهية، كما أن العديد من الأشخاص يقضون اليوم بكامله بالخارج للذهاب إلى نزهة مع العائلة أو الأصدقاء. وبما أنه بدأ الاحتفال بمواليد برج الثور، فالابراج الأخرى لديها طرق مميزة للاحتفال بشم النسيم، وكل يرج يهوى مكانًا معينًا يبعث بداخله الراحة في هذا اليوم، ناهيك عن الطعام المفضل له حتى وإن كان غير الفسيخ والرنجة؛ لذا دعنا نتعرف معًا كيف تحتفل الأبراج الفلكية بشم النسيم.
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