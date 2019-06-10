ستحب اختلافاتك الصغيرة.. اعترف بحبك لامرأة الجوزاء

يحلم كل شخص بالارتباط بامرأة الجوزاء، حيث إن لها كاريزما تجذب الرجال من حولها، كما أن ذكاءها الحاد وقدرتها على النقاش تكشف عن الجوانب الإيجابية في شخصيتها

تحرير:فيروز ياسر ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

امرأة الجوزاء

تتعرف إلى فتاة بسيطة، تحمل ملامحها تغيرا من حين إلى آخر حسب الموقف، ودائما ما تحب التركيز على التفاصيل، وهدوؤها الغريب يجعلك تغوص في أعماقها حتى تعرف العواطف الحقيقة الكامنة بداخلها، كما أن خفة الدم والضحكة التي غالبا ما تلازم وجهها يدل على كونها اجتماعية بالدرجة الأولى، فتقع في حبها، ولكن فور علمك بأنها برج الجوزاء، قد تتردد لفترة طويلة، فأنت لن تتوقع ردود فعلها، وفي الغالب هناك الكثير من الجوانب الخفية التي لابد من كشفها قبل التقرب إليها، لذا دعنا نساعدك على معرفتها وكيف ستكون حياتك عند الوقوع في حبها.

واثقة من نفسها ثقتها في نفسها ليس لها حدود وقد يصل الأمر إلى حد الغرور، لكن لا تفكر في ذلك، إنها ليست مغرورة لكن لا تقرب أي شخص منها بسهولة ولا تفتح قلبها في وقت قصير، وفي حالة ارتباطك بها قد لا تجدها تشعر بالغيرة من الفتيات من حولك، وهذا يكشف عن ثقتها أنها واحدة لن تتكرر وأنك لن تنظر إلى غيرها، كما