ستحب اختلافاتك الصغيرة.. اعترف بحبك لامرأة الجوزاء

يحلم كل شخص بالارتباط بامرأة الجوزاء، حيث إن لها كاريزما تجذب الرجال من حولها، كما أن ذكاءها الحاد وقدرتها على النقاش تكشف عن الجوانب الإيجابية في شخصيتها
تتعرف إلى فتاة بسيطة، تحمل ملامحها تغيرا من حين إلى آخر حسب الموقف، ودائما ما تحب التركيز على التفاصيل، وهدوؤها الغريب يجعلك تغوص في أعماقها حتى تعرف العواطف الحقيقة الكامنة بداخلها، كما أن خفة الدم والضحكة التي غالبا ما تلازم وجهها يدل على كونها اجتماعية بالدرجة الأولى، فتقع في حبها، ولكن فور علمك بأنها برج الجوزاء، قد تتردد لفترة طويلة، فأنت لن تتوقع ردود فعلها، وفي الغالب هناك الكثير من الجوانب الخفية التي لابد من كشفها قبل التقرب إليها، لذا دعنا نساعدك على معرفتها وكيف ستكون حياتك عند الوقوع في حبها.
واثقة من نفسها
ثقتها في نفسها ليس لها حدود وقد يصل الأمر إلى حد الغرور، لكن لا تفكر في ذلك، إنها ليست مغرورة لكن لا تقرب أي شخص منها بسهولة ولا تفتح قلبها في وقت قصير، وفي حالة ارتباطك بها قد لا تجدها تشعر بالغيرة من الفتيات من حولك، وهذا يكشف عن ثقتها أنها واحدة لن تتكرر وأنك لن تنظر إلى غيرها، كما
واثقة من نفسها
ثقتها في نفسها ليس لها حدود وقد يصل الأمر إلى حد الغرور، لكن لا تفكر في ذلك، إنها ليست مغرورة لكن لا تقرب أي شخص منها بسهولة ولا تفتح قلبها في وقت قصير، وفي حالة ارتباطك بها قد لا تجدها تشعر بالغيرة من الفتيات من حولك، وهذا يكشف عن ثقتها أنها واحدة لن تتكرر وأنك لن تنظر إلى غيرها، كما أنها ستشعرك بالأمان في وجودها.
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امرأة يحلم بها كل شخص
يحلم كل شخص بالارتباط بامرأة الجوزاء، حيث لها كاريزما تجذب الرجال من حولها، كما أن ذكاءها الحاد وقدرتها على النقاش تكشف عن الجوانب الإيجابية في شخصيتها، هذا بالإضافة إلى هدوئها وحركاتها المتأنية في كل خطوة أو موقف، ولكن المطمئن في الأمر أنها إذا وقعت في حبك لن ترى أي شخص آخر غيرك.
لن تشعر بالملل معها
مزاجها المتقلب يقضي على الملل في أي علاقة، ومن المهم ألا تسير العلاقات على وتيرة واحدة، لكي لا يتركك الطرف الآخر، وهذه الميزة، تجعل من حياتك معها مغامرة لا بد من خوضها والسير في اتجاه الأمواج المتلاطمة في بعض الأحيان، كما لا تقلق لن تنقلب عليك، بل عليك فقط فهمها جيدا لإدارة المواقف المختلفة التي ستواجهها.
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مهتمة بمظهرها
إذا وقعت في حب فتاة الجوزاء، فأنت محظوظ، حيث تهتم بمظهرها كثيرا، تختار ما ترتديه بعناية، ولديها أسلوب لافت في الحديث، بالإضافة إلى أن الثقة التي تحدثنا عنها سابقا تجعلها موضع حسد من الفتيات الأخريات من حولها، ولهذا ستكون زوجة لبقة وأنيقة أيضا.
ستحب كل اختلافاتك الصغيرة
ولأن شخصيتها متقلبة، ولديها بعض التناقضات، ففتاة الجوزاء لديها القدرة على حب الاختلافات الموجودة في شريكها، وتستطيع التأقلم على وضعك، وإدارة الموقف بفطنة، وهذا يزيد من ثقتك بنفسك بجانبها.
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دائما ما تشعرك بالحماس والشباب
هذه المرأة المجنونة المحبة للحياة، دائما ما تشعرك بالحماس في كل موقف وبطرق مختلفة، كما أنها لن تشعرك يوما بسنك، في كل مرة تكون بجانبها ستجد نفسك شابا مقبلا على الحياة، تريد المزيد من المغامرات، ويصبح لديك امتنان لوجودها في حياتك بهذا الشكل.
مشاعرها الإيجابية تفوق التوقعات
مهما كان لديك مشاعر سلبية فإنها تتلاشى عند وجودك بجانب فتاة الجوزاء، وذلك لأن مشاعرها الإيجابية تفوق جميع المشاعر السلبية، حتى وإن واجهت الكثير من الصعوبات فلن تجد ذرة إحباط بداخلها.
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مشاعرها عميقة ولكن ليس في كل الأوقات
قد تقلق أن تكون الجوزائية مشاعرها باردة، ولكن الأمر أعمق من ذلك، إنها لا تفصح عنها بسهولة، بل في الوقت المناسب وعندما تجدك تقوم بالكثير من المواقف والتصرفات التي تثبت حبك لها، في تلك اللحظة ستعبر عن حبها بالأقوال والأفعال.
لا تتردد في الكشف عن حبك لامرأة الجوزاء، إنها تحمل صفات مميزة تجذبك إليها مثل المغناطيس، لذا لا تحاول المقاومة.