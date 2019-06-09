رياضة

النجوم يعترض على اختيار نور الدين ضمن حكام كأس الأمم

تحرير:أحمد محمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
أرسل مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة، مذكرتين للجنتي الحكام بالاتحادين المصري والإفريقي، اعتراضا على اختيار إبراهيم نور الدين ضمن حكام بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، حيث أكد رئيس النجوم على أن اختيار إبراهيم نور الدين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية يعد تأصيلا وتقنينًا للظلم التحكيمي. وأرفق الطويلة في المذكرة فيديوهات تشمل الكثير من الأخطاء التحكيمية الفاضحة لإبراهيم نور الدين محليا وعربيا وإفريقيا؛ حتى يطالعها الكاف.
وكان إبراهيم نور الدين تم إيقافه مرتين لمدة 6 أسابيع هذا الموسم بسبب الأخطاء التي ارتكبها في الدوري المصري وخاصة في مباراتي الأهلي والإنتاج الحربي في الأسبوع الخامس والنجوم مع طلائع الجيش في الأسبوع 18 من المسابقة. وتساءل الطويلة كيف يتم اختيار حكم تم إيقافه مرتين في هذا الموسم ويتم تجاهل حكام مميزين
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المنتخب الأولمبي يخسر من أوزبكستان في أول ودية

خسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب من أوزبكستان بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد بمدينة طقشند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ورغم الخسارة إلا أن المنتخب الأوليمبي قدم مستوى جيدا، لكنه واجه سوء حظ كبيرا، واستطاع حارس منتخب أوزبكستان أن يتصدى للفرص التي أتيحت للاعبي المنتخب الوطني، في الوقت الذي حسم منتخب أوزبكستان لصالحه من فرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة.
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ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

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رئيس النجوم: استكمال الدوري مستحيل وإلغاؤه أفضل قرار

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إف سي، أن استكمال الدوري أصبح مستحيًلا بعد تهديدات ناديي الأهلي والزمالك، وفرض كل فريق شروطه من أجل استكمال المسابقة، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرًا بين اتحاد الكرة وبعض الأندية، بسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، موضحًا أن إدارة الناديين قررت الاستعانة بالجماهير، وأصبح كل طرف متمسكا بموقفه، ولا بديل أمام مسئولي الجبلاية سوى فرض كلمته، وعدم التراجع عن قرارته أمام الأندية حتى لا يفقد هيبته.
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القصة وراء إلغاء الهبوط بالدوري.. من صاحب المبادرة؟

بعد المنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري المصري الممتاز هذا الموسم (2018-2019) على قمة الدوري، هناك أيضًا بعض الفرق التي تنافس على البقاء، إذ إن 10 أندية ما زالت في المنافسة حتى الآن على المقعد الأخير الهابط للدرجة الثانية، حيث بدأت بعض الفرق التي تنافس على البقاء في الدوري الممتاز، في اتخاذ خطوات جديدة لتفادي شبح الهبوط إلى دوري المظاليم، وذلك مع اقتراب دوري الأضواء والشهرة من النهائية، وهبط بالفعل فريقا الداخلية والنجوم إلى دوري الدرجة الثانية رسميا.
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رئيس الزمالك: أنا مش شغال عند الخطيب

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يتخذ قرارا بالموافقة على عودة فريقه لخوض مباريات في الدوري تحت إدارة تحكيم مصري، مشيرًا إلى أنه أخبر عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بذلك، وبأن فريقه لن يشارك في أي مباراة يديرها حكم مصري. وتابع، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة المحور: فوجئت بمحمد الصباحي حكمًا لمباراة الداخلية، وفرض علينا عصام عبدالفتاح أمرا واقعا بهذا القرار، لكننا نرفض إسناد مبارياتنا للتحكيم المصري، ونصحت فرج عامر، رئيس سموحة قبل مواجهة الأهلي باستقدام حكام أجانب، لكنه لم يلتفت لكلامي وخسر من الأهلي بأخطاء تحكيمية».
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