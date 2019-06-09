النجوم يعترض على اختيار نور الدين ضمن حكام كأس الأمم

تحرير:أحمد محمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

ابراهيم نور الدين

أرسل مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة، مذكرتين للجنتي الحكام بالاتحادين المصري والإفريقي، اعتراضا على اختيار إبراهيم نور الدين ضمن حكام بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، حيث أكد رئيس النجوم على أن اختيار إبراهيم نور الدين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية يعد تأصيلا وتقنينًا للظلم التحكيمي. وأرفق الطويلة في المذكرة فيديوهات تشمل الكثير من الأخطاء التحكيمية الفاضحة لإبراهيم نور الدين محليا وعربيا وإفريقيا؛ حتى يطالعها الكاف.

وكان إبراهيم نور الدين تم إيقافه مرتين لمدة 6 أسابيع هذا الموسم بسبب الأخطاء التي ارتكبها في الدوري المصري وخاصة في مباراتي الأهلي والإنتاج الحربي في الأسبوع الخامس والنجوم مع طلائع الجيش في الأسبوع 18 من المسابقة. وتساءل الطويلة كيف يتم اختيار حكم تم إيقافه مرتين في هذا الموسم ويتم تجاهل حكام مميزين