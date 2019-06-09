رياضة

حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
حراس الأهلي
حراس الأهلي
أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في أحد المستشفيات بألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح، حيث كان حارس الأهلي يعاني من مشاكل في الركبة خلال الأيام الماضية، أجبرته على عدم المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفائه بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي بالجزيرة. وخضع إكرامي، للفحص الطبي الأحد الماضي للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة، ليتم تحديد حاجته لإجراء جراحة الركبة وهو ما تم أمس.
حيث من المقرر أن يقضي شريف إكرامي المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة أربعة أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًّا. وحصل لاعبو الأهلي على إجازة مفتوحة على أن يحدد الجهاز الفني موعد عودة اللاعبين للتدريبات في وقت لاحق. يذكر أن الأهلي يتصدر
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المنتخب الأولمبي يخسر من أوزبكستان في أول ودية

خسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب من أوزبكستان بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد بمدينة طقشند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ورغم الخسارة إلا أن المنتخب الأوليمبي قدم مستوى جيدا، لكنه واجه سوء حظ كبيرا، واستطاع حارس منتخب أوزبكستان أن يتصدى للفرص التي أتيحت للاعبي المنتخب الوطني، في الوقت الذي حسم منتخب أوزبكستان لصالحه من فرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة.
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انجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية

توج المنتخب الإنجليزى بقيادة جاريث ساوثجيت على المركز الثالث بالنسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد إنتهاء الوقت الأصلى من المباراة، والوقت الإضافى بالتعادل السلبى بعد أداء قوى من جانب لاعبي المنتخبين، في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب دومافونسو هنريكيز في البرتغال، حيث حرم منتخب انجلترا الذى سيطر على أغلب أوقات المباراة من التقدم فى المباراة أكثر من ثلاث مرات على مرمى الحارس سومر.
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نادال يتوج ببطولة رولان جاروس للمرة الـ 12 في تاريخه

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مران الأهلي.. تأهيل إكرامي وانتظام ماهر والشيخ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. ومنح مارتن لاسارتي راحة من التدريبات خلال يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
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طه إسماعيل يكشف دور لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي

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الأهلي يفسخ تعاقده مع 7 لاعبين من فريق اليد

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الأهلي يوضح سبب اعتزال قائدة فريق اليد

أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على أن مي هشام قائدة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي تقدمت بطلب للجهاز الفني للاعتزال واعتبار الموسم المنقضي هو الأخير لها داخل جدران القلعة الحمراء. وقال عبد الرؤوف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عصر اليوم الأحد، إن طلب اللاعبة وصله بالفعل وسيتم عرضه على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل وتكريم اللاعبة بالشكل الذي يليق بتاريخها، مؤكدًا أنها واحدة من نجوم النادي الذين قدموا الكثير لخدمته وإسعاد جماهيره.
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