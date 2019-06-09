حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

حراس الأهلي

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في أحد المستشفيات بألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح، حيث كان حارس الأهلي يعاني من مشاكل في الركبة خلال الأيام الماضية، أجبرته على عدم المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفائه بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي بالجزيرة. وخضع إكرامي، للفحص الطبي الأحد الماضي للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة، ليتم تحديد حاجته لإجراء جراحة الركبة وهو ما تم أمس.

حيث من المقرر أن يقضي شريف إكرامي المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة أربعة أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًّا. وحصل لاعبو الأهلي على إجازة مفتوحة على أن يحدد الجهاز الفني موعد عودة اللاعبين للتدريبات في وقت لاحق. يذكر أن الأهلي يتصدر