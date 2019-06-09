تفاصيل اعترافات قاتل سائق المطرية أمام النيابة

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

جثة- أرشيفية

بعد ساعات من التحقيق، ومواجهته بالأدلة وشهود العيان، اعترف المتهم بقتل سائق المطرية بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، وأنه يوم الحادث، تصادف أن رآه وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وأنه استغل قيام بعض المارة بالحول بينهما، واستل سلاحا أبيض بحوزته "مطواة" وانهال بها عليه طعنا، وحاول بعض المارة القبض عليه لكنه تمكن من إرهابهم بالسلاح بحوزته، وتمكن من الإفلات منهم، مؤكدا أن السلاح المضبوط والمحرز بمعرفة النيابة هو ذاته المستخدم في الواقعة، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

تعود التفاصيل لتلقي قسم شرطة المطرية إخطارا من أحد المستشفيات، باستقباله سائقا، 22 سنة، مقيما بدائرة القسم، مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته. بتشكيل فريق بحث، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة «ق. س» عامل، 25 سنة، مقيم بدائرة القسم، وتبين من خلال التحريات حدوث مشادة كلامية بين