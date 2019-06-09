جريمة

تفاصيل اعترافات قاتل سائق المطرية أمام النيابة

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
بعد ساعات من التحقيق، ومواجهته بالأدلة وشهود العيان، اعترف المتهم بقتل سائق المطرية بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، وأنه يوم الحادث، تصادف أن رآه وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وأنه استغل قيام بعض المارة بالحول بينهما، واستل سلاحا أبيض بحوزته "مطواة" وانهال بها عليه طعنا، وحاول بعض المارة القبض عليه لكنه تمكن من إرهابهم بالسلاح بحوزته، وتمكن من الإفلات منهم، مؤكدا أن السلاح المضبوط والمحرز بمعرفة النيابة هو ذاته المستخدم في الواقعة، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
تعود التفاصيل لتلقي قسم شرطة المطرية إخطارا من أحد المستشفيات، باستقباله سائقا، 22 سنة، مقيما بدائرة القسم، مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته. بتشكيل فريق بحث، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة «ق. س» عامل، 25 سنة، مقيم بدائرة القسم، وتبين من خلال التحريات حدوث مشادة كلامية بين
اقرأ المزيد
انتحار

انتحار طالبة ثانوي بالمنيا لرفض والدها تأجيل مواد

انتحرت طالبة في المرحلة الثانوية العامة، مساء اليوم الأحد، أثر وقوع مشاجرة مع والدها الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول طالبة جثة هامدة. وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الطالبة تدعى "إ. م. م" 19 عامًا تدرس في مرحلة الثانوية العامة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوي.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

تجديد حبس «الروبي وأكسجين» في واقعة الأخبار الكاذبة

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حبس كل من شريف الروبى عضو حركة 6 أبريل، والمدون محمد أكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى، والانضمام لجماعة إرهابية، ووجهت لهما النيابة تهما بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة الإرهابية التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
القضاء-على-خلية إرهابية-في-الظهير الصحراوي (1)

تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة بخلية الوراق الإرهابية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين الخمسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، والتي وجهت فيها النيابة لأعضاء الخلية اتهامات بحيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيّين وأحد رجال الشرطة "أمين شرطة عمرو عزت"، والانضمام لجماعة إرهابية أُسَّست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، وعلى عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
القبض-على-متهم

هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتحار

معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

عاطل يعتدي على حماه ونجليه بمطواة: «عاوز أشوف بنتي»

لم يدر عاطل أن محاولته لرؤية طفلته بمنزل أسرة طليقته ستنتهي بمحضر في قسم الشرطة صباح أول أيام عبد الفطار المبارك، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينه وووالد طليقته ونجليه، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة الطرف الثاني، وتبلغ لمأمور قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة "أم بيومي"، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين حدوثها بين "م. ح. م" 24 سنة، وطرف ثان "غ. ع. س" 59 عامًا، ونجليه "ا.غ.ع" 25 سنة، و"م. غ. ع" 33 سنة، نجارين مسلح.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

في ليلة العيد.. ضبط 6 من مروجي المخدرات بكفر الشيخ

داهمت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات للقضاء عليها وتحجيم نشاطها في ليلة عيد الفطر المبارك، إذ تمكنت من القبض على 6 من تجار المواد المخدرة، قبل ترويج سمومهم على الشباب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكميات من الحشيش والهيروين، وجائت هذه الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.
طعن-بالسكين

«هنقطع ابنك».. مجهولون يُمزقون وجه طالب أمام والدته

أصيب طالب أولى ثانوي من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بقطع في وجهه وجروح عميقة في يديه بسكين حاد على يد مجهولين استوقفوه في الطريق أثناء سيره مع والدته واعتدو عليه بسلاح أبيض، وفروا هاربين وتركوه ينزف وسط صراخ واستغاثات والدته. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "فادي.ح.س"، 15 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة في يديه وقطع بالأوتار، وجرح في وجهه بجوار أذنه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org