تعرف على حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالسرطان

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

هيفاء وهبي

لا تزال التكهنات قائمة حول حقيقة مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ إعلانها في رسالة كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، أثار الجدل بتغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".

ولكن سرعان ما كذبته ساندرا نهرا مديرة مكتب هيفاء وهبي في بيروت، وردت عليه قائلة: "من فضلك احذف هذه المعلومات غير الصحيحة.. شكرا"، وبذلك نفت "نهرا" إصابة هيفاء وهبي بالتهاب الكبد. وكذلك نفى أيضًا الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، ما تردد عن إصابتها بالسرطان، وقال في تدوينة نشرها عبر "تويتر"، ردًا