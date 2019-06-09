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تعرف على حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالسرطان

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
لا تزال التكهنات قائمة حول حقيقة مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ إعلانها في رسالة كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، أثار الجدل بتغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
ولكن سرعان ما كذبته ساندرا نهرا مديرة مكتب هيفاء وهبي في بيروت، وردت عليه قائلة: "من فضلك احذف هذه المعلومات غير الصحيحة.. شكرا"، وبذلك نفت "نهرا" إصابة هيفاء وهبي بالتهاب الكبد. وكذلك نفى أيضًا الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، ما تردد عن إصابتها بالسرطان، وقال في تدوينة نشرها عبر "تويتر"، ردًا
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هيفاء-وهبى

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالتهاب الكبد

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبه أكد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، مرض هيفاء وهبي، في تغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
سما-شوفانى

سما شوفاني| من «عربي أنا» للظهور بـ«ذا فويس إسرائيل»

ردود فعل سلبية أثارتها مشاركة الفتاة الفلسطينية سما شوفاني، في النسخة الإسرائيلية من برنامج "ذا فويس the voice"، ورغم إشادة الكثيرين بموهبة "شوفاني"، فإن تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل بمشاركتها في برنامج إسرائيلي، فتح عليها نيران الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء الوطن العربي، خاصة في فلسطين، لا سيما أنه كان في مقدورها المشاركة في نسخة البرنامج العربية التي تقدمها سنويا شبكة MBC، وسبق أن شارك في البرنامج وبرامج أخرى مماثلة كـ"أراب آيدول Arab Idol" العديد من الشباب الفلسطينيين، وأشهرهم محمد عساف.
فرقة-وسط-البلد

«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
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شريف-مدكور (3)

شريف مدكور يكشف كواليس مرضه: عندنا أحسن أطباء في العالم

كشف الإعلامي شريف مدكور، كواليس مرضه بالسرطان، حيث بدأت بالعثور على دم مما جعله يجرى فحوصا طبية، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، أكد له الأطباء أنه أصيب بـ"الكانسر"، وقاموا بالاتصال بوالده وبدوره أخبره بحقيقة المرض. ووجه مدكور، الشكر لمتابعيه ومحبيه فى أول ظهور له خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية منذ حوالى شهر، وحاليًا يخضع للعلاج بجلسات الكيماوي، وكل 3 أسبوع جلسة أخرى مع الأقراص.
هيفاء-وهبى

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالتهاب الكبد

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبه أكد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، مرض هيفاء وهبي، في تغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
شيرين-عبد-الوهاب (4)

رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
هيفاء-وهبى (2)

هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.
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