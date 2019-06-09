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البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

تحرير:احمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.ووفقا
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«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
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الأرصاد تتوقع طقس الإثنين: ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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التعليم تُعلن شرط نجاح الطالب في الاقتصاد والإحصاء

كشف مسؤلو امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، مساء اليوم الأحد، عن أنه يشترط نجاح الطالب في مادتي الاقتصاد والإحصاء، الحصول على نصف الدرجة أي 25 درجة فقط من درجات المادتين، فلا بد من الحصول 50 في المئة من مجموع المادتين وليس هناك نهاية صغرى لكل فرع. ولفت مسؤلو الامتحانات إلى أنه لا يشترط حصول الطالب على نصف الدرجة في كلٍ منهما أي أنه إذا حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء وصفر في الاقتصاد يُعد الطالب ناجحًا، أما في حالة رسوبه يؤدى الامتحان في الفرعين.
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«الأعلى للإعلام» ينذر المواقع المخالفة لتغطية حادث العريش

اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي. وقال رئيس اللجنة جمال شوقي: إن اللجنة أوصت بتوجيه إنذار إلى الصفحة الشخصية للنائب عبدالرحيم علي، لنشره فيديو مفبرك مجهول المصدر يسيء إلى رجال الأمن المصري. وأوصت اللجنة بتوجيه إنذار لموقع صدى البلد وصوت المسيحي الحر، لمخالفتها كود التعطيات الإعلامية للحوادث الإرهابية واللوائح الصادرة عن المجلس، ونشرها معلومات مغلوطة تسيء لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
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هل ينهي تعديل «المنظمات النقابية» التحفظات الدولية؟

بعد مرور أكثر من عام على التطبيق الفعلي لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 سنة 2017، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون، الذى أحالته إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من أجل تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
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«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
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«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
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أين وصلت «الجمعيات الأهلية» داخل البرلمان؟

بعد مرور أكثر من شهر على إعلان اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، حيث استقرت اللجنة على إلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله، من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن مشروع القانون وأين وصل داخل البرلمان حتى الآن؟.. وهل سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي أم لا؟
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