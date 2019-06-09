رياضة

نادال يتوج ببطولة رولان جاروس للمرة الـ 12 في تاريخه

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
نادال
نادال
توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بفوزه على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأحد، حيث حسم نادال المباراة في ثلاث ساعات بواقع ثلاث مجموعات مقابل واحدة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1، ليتوّج بطلاً لبطولة رولان جاروس للمرة الثانية عشرة وهو رقم غير مسبوق في كل بطولات الجراند سلام. وأصبح نادال صاحب الــ 32 عامًا أول لاعب بين المحترفين والمحترفات يحرز لقب بطولة كبرى 12 مرة في تاريخه، رافعاً رصيده في بطولات الجراند سلام إلى 18 بطولة، بفارق لقبين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر.
وأثبت نادال أنه "ملك" البطولة الفرنسية وملاعبها الترابية بلا منازع، بتحقيقه فوزه الـ93 في 95 مباراة خاضها على ملاعب العاصمة الفرنسية. وتأهل رافائيل نادال للمباراة النهائية أمام ثيم بعدما تغلب على غريمه السويسرى روجر فيدرر في نصف نهائي رولان جاروس، بثلاث مجموعات دون رد، ليتأهل إلى النهائي، حيث ينتظر
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المنتخب-الأولمبي-المصرى

المنتخب الأولمبي يخسر من أوزبكستان في أول ودية

خسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب من أوزبكستان بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد بمدينة طقشند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ورغم الخسارة إلا أن المنتخب الأوليمبي قدم مستوى جيدا، لكنه واجه سوء حظ كبيرا، واستطاع حارس منتخب أوزبكستان أن يتصدى للفرص التي أتيحت للاعبي المنتخب الوطني، في الوقت الذي حسم منتخب أوزبكستان لصالحه من فرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة.
انجلترا‎

انجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية

توج المنتخب الإنجليزى بقيادة جاريث ساوثجيت على المركز الثالث بالنسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد إنتهاء الوقت الأصلى من المباراة، والوقت الإضافى بالتعادل السلبى بعد أداء قوى من جانب لاعبي المنتخبين، في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب دومافونسو هنريكيز في البرتغال، حيث حرم منتخب انجلترا الذى سيطر على أغلب أوقات المباراة من التقدم فى المباراة أكثر من ثلاث مرات على مرمى الحارس سومر.
حراس-الأهلي

حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في أحد المستشفيات بألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح، حيث كان حارس الأهلي يعاني من مشاكل في الركبة خلال الأيام الماضية، أجبرته على عدم المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفائه بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي بالجزيرة. وخضع إكرامي، للفحص الطبي الأحد الماضي للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة، ليتم تحديد حاجته لإجراء جراحة الركبة وهو ما تم أمس.
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أحمد أحمد رئيس الكاف

قرار جديد من فرنسا تجاه رئيس «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن السلطات الفرنسية سمحت لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، بالتوجه إلى بلده مدغشقر، حيث كان في باريس، من أجل خضوعه للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن كاف قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع تاكتيكال ستيل.
منتخب-تركيا‎

ديشامب: الهزيمة من تركيا صفعة جيدة لفرنسا

اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، أن الهزيمة أمام تركيا أمس بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، تعد صفعة لأبطال العالم، وقال المدرب الفرنسي: "حتى لو كنا أبطال العالم، فعندما نلعب بتلك الصورة، فلا يوجد أي أمل لدينا، تلقينا صفعة جيدة، وعلينا تحليلها، خاصة أننا أمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، لا يوجد شيء يمكن قوله أكثر من أن تركيا أحسنت صنعًا وعلينا العودة إلى قواعدنا من جديد"، وبدوره قال متوسط ميدان الديوك موسى سيسوكو: "لا توجد أعذار، نعرف جيدًا المناطق التي قصرنا بها".
جريزمان-مبابى-فرنسا

فرنسا في اختبار صعب وألمانيا بنزهة في تصفيات اليورو

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، من خلال ظهور أبطال العالم في المنتخب الفرنسي الذي سيواجه نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب توركو أرينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة، ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ حققت فرنسا الفوز في الجولة الأولى على مولدوفا بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية على أيسلندا برباعية نظيفة، بينما تغلبت تركيا على ألبانيا 2-0 وعلى أندورا 3-0، وفي المجموعة العاشرة ترحل إيطاليا لمواجهة اليونان في تمام الساعة 8:45 مساءً.
ديوكوفيتش‎

تأجيل نصف نهائي رولان جاروس بسبب الأمطار

تسبب سوء الأحوال الجوية في توقف مواجهة نوفاك ديوكوفيتش أمام دومينيك ثيم، في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عصر اليوم الجمعة، واستكمالها غدًا السبت. توقفت المباراة لفترة قصيرة بسبب هطول الأمطار في المجموعة الثانية ثم توقفت مرة أخرى في المجموعة الثالثة، حيث كان ثيم المصنف الرابع في البطولة ووصيف النسخة الماضية وديوكوفيتش متعادلين في المجموعتين الأولى والثانية والثالثة شهدت تقدم ثيم 3-1، لتكون النتيجة كالتالي: 6-2 لدومنيك ثيم و3-6 لنوفاك ديوكوفيتش ولم تستكمل المجموعة الثالثة التي شهدت تقدم ثيم بنتيجة 3-1.
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