نادال يتوج ببطولة رولان جاروس للمرة الـ 12 في تاريخه

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

نادال

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بفوزه على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأحد، حيث حسم نادال المباراة في ثلاث ساعات بواقع ثلاث مجموعات مقابل واحدة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1، ليتوّج بطلاً لبطولة رولان جاروس للمرة الثانية عشرة وهو رقم غير مسبوق في كل بطولات الجراند سلام. وأصبح نادال صاحب الــ 32 عامًا أول لاعب بين المحترفين والمحترفات يحرز لقب بطولة كبرى 12 مرة في تاريخه، رافعاً رصيده في بطولات الجراند سلام إلى 18 بطولة، بفارق لقبين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر.

وأثبت نادال أنه "ملك" البطولة الفرنسية وملاعبها الترابية بلا منازع، بتحقيقه فوزه الـ93 في 95 مباراة خاضها على ملاعب العاصمة الفرنسية. وتأهل رافائيل نادال للمباراة النهائية أمام ثيم بعدما تغلب على غريمه السويسرى روجر فيدرر في نصف نهائي رولان جاروس، بثلاث مجموعات دون رد، ليتأهل إلى النهائي، حيث ينتظر