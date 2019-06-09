انجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية

تحرير:أحمد ثروت ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

انجلترا

توج المنتخب الإنجليزى بقيادة جاريث ساوثجيت على المركز الثالث بالنسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد إنتهاء الوقت الأصلى من المباراة، والوقت الإضافى بالتعادل السلبى بعد أداء قوى من جانب لاعبي المنتخبين، في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب دومافونسو هنريكيز في البرتغال، حيث حرم منتخب انجلترا الذى سيطر على أغلب أوقات المباراة من التقدم فى المباراة أكثر من ثلاث مرات على مرمى الحارس سومر.

بدأ المنتخب الإنجليزى المباراة بشكل قوى وضاعت فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الأول فى الدقيقة الثالثة، من اللاعب هارى كين والتى اصطدمت فى العارضة وابعدها الدفاع السويسرى . وفشل الفريقان في تسجيل أي أهداف خلال شوطى المباراة وإهدر اللاعبون العديد من الفرص إلى أن انتقلوا للشوطين الإضافيين، ليلجأ الفريقان إلى