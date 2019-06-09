رياضة

انجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية

تحرير:أحمد ثروت ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
انجلترا
انجلترا
توج المنتخب الإنجليزى بقيادة جاريث ساوثجيت على المركز الثالث بالنسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد إنتهاء الوقت الأصلى من المباراة، والوقت الإضافى بالتعادل السلبى بعد أداء قوى من جانب لاعبي المنتخبين، في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب دومافونسو هنريكيز في البرتغال، حيث حرم منتخب انجلترا الذى سيطر على أغلب أوقات المباراة من التقدم فى المباراة أكثر من ثلاث مرات على مرمى الحارس سومر.
بدأ المنتخب الإنجليزى المباراة بشكل قوى وضاعت فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الأول فى الدقيقة الثالثة، من اللاعب هارى كين والتى اصطدمت فى العارضة وابعدها الدفاع السويسرى . وفشل الفريقان في تسجيل أي أهداف خلال شوطى المباراة وإهدر اللاعبون العديد من الفرص إلى أن انتقلوا للشوطين الإضافيين، ليلجأ الفريقان إلى
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المنتخب الأولمبي يخسر من أوزبكستان في أول ودية

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نادال يتوج ببطولة رولان جاروس للمرة الـ 12 في تاريخه

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هولندا تصعق إنجلترا وتصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل المنتخب الهولندي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب «ملعب أفونسو هنريكيس» بالبرتغال، في نصف نهائي البطولة، ودخل الفريقان المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، وتبادلا السيطرة على الكرة ومجريات اللعب، ونجح المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، في تسجيل هدف التقدم عن طريق ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الأسود الثلاث بنتيجة 1-0.
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ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
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صدام بين البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم

يحتضن ملعب أفونسو هنريكيس، بمدينة جويماريش البرتغالية، لقاء البرتغال أمام سويسرا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، ويقود كريستيانو رونالدو البرتغال في نصف نهائي النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية على أرضه، محاولا مع مواهب جديدة منح بلاده لقبا جديدا بعد كأس أوروبا 2016، وهذه البطولة العاشرة التي يخوضها رونالدو مع البرتغال منذ كأس أوروبا 2004، لكن هدفه الأخير يعود إلى مباراة المغرب (1-0) في مونديال روسيا 2018 وحمل الرقم 85 دوليا في 156 مباراة.
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