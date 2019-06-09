انتحار طالبة ثانوي بالمنيا لرفض والدها تأجيل مواد

تحرير:محمد الزهراوي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

انتحار طالبة - صورة أرشيفية

انتحرت طالبة في المرحلة الثانوية العامة، مساء اليوم الأحد، أثر وقوع مشاجرة مع والدها الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول طالبة جثة هامدة. وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الطالبة تدعى "إ. م. م" 19 عامًا تدرس في مرحلة الثانوية العامة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوي.

ووصلت المستشفى مصابة بادعاء تناول قرص غلة وعقب وصولها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة. بسؤال والدها "م. م. ص" 54 عامًا سائق، قرر أن ابنته كانت ترغب في تأجيل بعض المواد في امتحانات الثانوية العامة، وعندما رفض، تناولت قرص الغلة ما تسبب في وفاتها. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3308 إداري مركز شرطة ملوى؛