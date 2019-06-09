جلسة بين الوزير والخطيب وأبو ريدة لحل أزمة الدوري

تحرير:أحمد بركات ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

ابو ريدة والخطيب

علمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، غادر مقر الجبلاية بالجزيرة، بعد الاجتماع الطارئ، الذي عقد اليوم الأحد للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية، لحضور اجتماع وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري، وحرص أبو ريدة على حضور الاجتماع لمتابعة الموقف والتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.

وكان أحمد شوبير، أكد أن الجبلاية، مستعدة لترك محمود عبدالرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي فريق الزمالك، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. ورفض رئيس نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها