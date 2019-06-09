رياضة

جلسة بين الوزير والخطيب وأبو ريدة لحل أزمة الدوري

تحرير:أحمد بركات ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
ابو ريدة والخطيب
ابو ريدة والخطيب
علمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، غادر مقر الجبلاية بالجزيرة، بعد الاجتماع الطارئ، الذي عقد اليوم الأحد للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية، لحضور اجتماع وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري، وحرص أبو ريدة على حضور الاجتماع لمتابعة الموقف والتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
وكان أحمد شوبير، أكد أن الجبلاية، مستعدة لترك محمود عبدالرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي فريق الزمالك، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. ورفض رئيس نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها
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الكاميرون‎

استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
أبوريدة

بعد جلسة الوزير.. أبو ريدة يؤجل بيان الرد على الأهلي

كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى غد الإثنين، حيث قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة غدًا ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري، كان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن عدم استكماله لمسابقة الدوري في حالة تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
محمد-صلاح (5)

محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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الزمالك-والداخلية‎ (1)

رئيس الزمالك عن اللعب بدون الدوليين: في المشمش

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، مؤكدًا تمسك ناديه بموقفه الذي لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، يبحث عن مخرج لمحمود الخطيب بعدما هدد بالانسحاب من الدوري؛ الأمر الذي قد يضع الدولة في حرج بالغ قبل بطولة مهمة مثل أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.. لو الخطيب مش عجبه فعليه أن ينسحب".
اجيرى (3)

أجيري يرفض طلب اتحاد الكرة لحل أزمة الأهلي

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، رفض التفريط في محمود عبدالرحيم (جنش)، حارس مرمى الفراعنة، وتركه لفريق الزمالك من أجل استكمال بطولة الدوري الممتاز بدون الدوليين، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، تمسك ببقاء كل اللاعبين في المعسكر، الذي يخوضه المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري، رافضًا فكرة الاستغناء عن أي لاعب يتواجد في معسكر الفريق.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

هل ينسحب الخطيب من الدوري أم يتراجع؟

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الموقف الذي سيتخذه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن استكمال مسابقة الدوري من عدمه بعد البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي، بعدم استكمال المسابقة حال عدم انتهاء اتحاد الكرة منها قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وهو القرار الذي صدر من مجلس محمود الخطيب بعد 72 ساعة من تعثر الفريق أمام الإسماعيلي، والتعادل غير المتوقع في مباراة مؤجلة بين الفريقين.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

تكافؤ الفرص ليس السبب.. لماذا انتفض الأهلي فجأة؟

فجأة استيقظت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من سباتها العميق، وقررت أن تنتفض عقب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد برج العرب، ما ساهم في خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في المنافسة على الفوز بلقب الدوري، وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اجتماعًا أمس الخميس بهدف التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
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