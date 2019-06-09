التعليم تُعلن شرط نجاح الطالب في الاقتصاد والإحصاء
تحرير:أمينة محمود
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
طلاب الثانوية العامة
كشف مسؤلو امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، مساء اليوم الأحد، عن أنه يشترط نجاح الطالب في مادتي الاقتصاد والإحصاء، الحصول على نصف الدرجة أي 25 درجة فقط من درجات المادتين، فلا بد من الحصول 50 في المئة من مجموع المادتين وليس هناك نهاية صغرى لكل فرع.
ولفت مسؤلو الامتحانات إلى أنه لا يشترط حصول الطالب على نصف الدرجة في كلٍ منهما أي أنه إذا حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء وصفر في الاقتصاد يُعد الطالب ناجحًا، أما في حالة رسوبه يؤدى الامتحان في الفرعين.
ويؤدي غدًا الإثنين، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 595 ألف و344 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
وانطلقت، صباح أمس السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019،
ويؤدي غدًا الإثنين، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 595 ألف و344 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
وانطلقت، صباح أمس السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، إذ أدى 615 ألفًا و348 طالبًا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفًا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفًا و691 طالبًا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبًا.
وقال خالد عبدالحكم نائب رئيس عام الامتحان: إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة. (للمزيد)