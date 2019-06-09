التعليم تُعلن شرط نجاح الطالب في الاقتصاد والإحصاء

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

طلاب الثانوية العامة

كشف مسؤلو امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، مساء اليوم الأحد، عن أنه يشترط نجاح الطالب في مادتي الاقتصاد والإحصاء، الحصول على نصف الدرجة أي 25 درجة فقط من درجات المادتين، فلا بد من الحصول 50 في المئة من مجموع المادتين وليس هناك نهاية صغرى لكل فرع. ولفت مسؤلو الامتحانات إلى أنه لا يشترط حصول الطالب على نصف الدرجة في كلٍ منهما أي أنه إذا حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء وصفر في الاقتصاد يُعد الطالب ناجحًا، أما في حالة رسوبه يؤدى الامتحان في الفرعين.

ويؤدي غدًا الإثنين، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 595 ألف و344 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. وانطلقت، صباح أمس السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019،