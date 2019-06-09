مدرب الزمالك يحدد موعد عودة الفريق للتدريبات

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

خالد جلال

أخطر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي فريقه بموعد العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث حدد يوم الأحد المقبل، الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون والتي تستمر لمدة 11 يوما، ويستعد فريق القلعة البيضاء عقب العودة للتدريبات لمباريات الدوري الممتاز المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، والمقرر لها حتى الآن عقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق في يوم 21 من شهر يونيو الجاري.

وحضر رئيس الزمالك عصر اليوم الأحد إلى مقر اتحاد الكرة لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على مقترح الجبلاية باستكمال الدوري بدون الاعبين الدوليين، ومذكرة النادي الأهلي، التي تضمنت اتهامات عديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، ومنها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم