رياضة

مدرب الزمالك يحدد موعد عودة الفريق للتدريبات

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
خالد جلال
خالد جلال
أخطر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي فريقه بموعد العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث حدد يوم الأحد المقبل، الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون والتي تستمر لمدة 11 يوما، ويستعد فريق القلعة البيضاء عقب العودة للتدريبات لمباريات الدوري الممتاز المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، والمقرر لها حتى الآن عقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق في يوم 21 من شهر يونيو الجاري.
وحضر رئيس الزمالك عصر اليوم الأحد إلى مقر اتحاد الكرة لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على مقترح الجبلاية باستكمال الدوري بدون الاعبين الدوليين، ومذكرة النادي الأهلي، التي تضمنت اتهامات عديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، ومنها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم
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الكاميرون‎

استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
أبوريدة

بعد جلسة الوزير.. أبو ريدة يؤجل بيان الرد على الأهلي

كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى غد الإثنين، حيث قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة غدًا ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري، كان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن عدم استكماله لمسابقة الدوري في حالة تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
محمد-صلاح (5)

محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (8)

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تم تعيينه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر لها غدا الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ببطولة الدوري، بينما يسعى الحرس لتحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث كان فريق الحرس قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.
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جروس يظهر في نادي الصيد بعد رحيله عن الزمالك (فيديو)

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.
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