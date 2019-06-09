المنتخب الأولمبي يخسر من أوزبكستان في أول ودية

تحرير:كريم أحمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م

المنتخب الاولمبي

خسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب من أوزبكستان بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد بمدينة طقشند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ورغم الخسارة إلا أن المنتخب الأوليمبي قدم مستوى جيدا، لكنه واجه سوء حظ كبيرا، واستطاع حارس منتخب أوزبكستان أن يتصدى للفرص التي أتيحت للاعبي المنتخب الوطني، في الوقت الذي حسم منتخب أوزبكستان لصالحه من فرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة.

ووصل المنتخب الأولمبي إلى أوزبكستان يوم 6 يونيو الجاري استعدادًا لمواجهة منتخبها وديا، حيث أقيم اللقاء الأول اليوم ومن المقرر أن يقام اللقاء الثاني يوم 11 من الشهر الجاري. واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعبًا لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير