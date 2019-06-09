رياضة

المنتخب الأولمبي يخسر من أوزبكستان في أول ودية

تحرير:كريم أحمد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م
المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي
خسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب من أوزبكستان بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد بمدينة طقشند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ورغم الخسارة إلا أن المنتخب الأوليمبي قدم مستوى جيدا، لكنه واجه سوء حظ كبيرا، واستطاع حارس منتخب أوزبكستان أن يتصدى للفرص التي أتيحت للاعبي المنتخب الوطني، في الوقت الذي حسم منتخب أوزبكستان لصالحه من فرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة.
ووصل المنتخب الأولمبي إلى أوزبكستان يوم 6 يونيو الجاري استعدادًا لمواجهة منتخبها وديا، حيث أقيم اللقاء الأول اليوم ومن المقرر أن يقام اللقاء الثاني يوم 11 من الشهر الجاري. واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعبًا لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير
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انجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية

توج المنتخب الإنجليزى بقيادة جاريث ساوثجيت على المركز الثالث بالنسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد إنتهاء الوقت الأصلى من المباراة، والوقت الإضافى بالتعادل السلبى بعد أداء قوى من جانب لاعبي المنتخبين، في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب دومافونسو هنريكيز في البرتغال، حيث حرم منتخب انجلترا الذى سيطر على أغلب أوقات المباراة من التقدم فى المباراة أكثر من ثلاث مرات على مرمى الحارس سومر.
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نادال يتوج ببطولة رولان جاروس للمرة الـ 12 في تاريخه

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بفوزه على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأحد، حيث حسم نادال المباراة في ثلاث ساعات بواقع ثلاث مجموعات مقابل واحدة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1، ليتوّج بطلاً لبطولة رولان جاروس للمرة الثانية عشرة وهو رقم غير مسبوق في كل بطولات الجراند سلام. وأصبح نادال صاحب الــ 32 عامًا أول لاعب بين المحترفين والمحترفات يحرز لقب بطولة كبرى 12 مرة في تاريخه، رافعاً رصيده في بطولات الجراند سلام إلى 18 بطولة، بفارق لقبين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر.
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حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

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المنتخب الأوليمبي يخوض أولى ودياته أمام أوزبكستان

يحل المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره منتخب أوزبكستان، بمدينة طشقند، في أولى ودياته للاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ويسعى شوقي غريب، بالدفع بعناصر الخبرة في ودية أوزبكستان الأولى لمعرفة نقاط القوة والضعف، وللوصول لأفضل تشكيل بعد اقتراب بطولة إفريقيا المقرر لها في نوفمبر المقبل.
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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مدرب النجوم: يجب استبعاد هذا اللاعب من المنتخب

يرى رمضان السيد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النجوم، أن اختيارات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية 2019، تحمل الكثير من الجدل، وأن هناك حالة عامة من التحفظ عليها، خاصة وأنه قام بضم لاعبين لا يلعبون مع فريقهم للمنتخب، ويجب استبعادهم مثل أحمد أبو الفتوح. وشدد السيد، خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز، مساء الأربعاء، أن اتحاد الكرة يجب أن يكون له دور ويتدخل في هذه الأمر بشكل سريع، لتصحيح الأخطاء.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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