صراع سياسي جديد في أمم آسيا لكرة السلة

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

كأس أمم أسيا

أثارت قرعة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة 2021 أمس السبت في مدينة بنجالور بالهند، ردود فعل واسعة بعدما أسفرت عن وقوع منتخبات السعودية وسوريا وقطر وإيران في نفس المجموعة، وهي مجموعة تضم 4 دول الخلافات السياسية ما بينها، ستشعل المنافسات الرياضية وتجعل من المجموعة الخامسة مجموعة الموت. وجاءت باقي مجموعات البطولة على النحو التالي: المجموعة الأولى: الفلبين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند. المجموعة الثانية: ماليزيا والصين واليابان وتايبيه. المجموعة الثالثة: هونج كونج ونيوزيلندا وأستراليا وجوام. المجموعة الرابعة: البحرين ولبنان والهند والعراق.

مواقع التواصل الاجتماعي كانت لها ردود فعل سريعة بعد القرعة، وبدأ المتابعون على السوشيال ميديا التعليق على هذه المجموعة وأبدوا مخاوفهم من أن تتسبب الرياضة في زيادة الفجوة والخلافات بين الدول الأربع. وعلق بعض النشطاء عبر حساباتهم الشخصية على تويتر بتغريدات توضح صعوبة هذه المجموعة، حيث غرد شخص يدعى حسام