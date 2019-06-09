رياضة

صراع سياسي جديد في أمم آسيا لكرة السلة

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
كأس أمم أسيا
كأس أمم أسيا
أثارت قرعة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة 2021 أمس السبت في مدينة بنجالور بالهند، ردود فعل واسعة بعدما أسفرت عن وقوع منتخبات السعودية وسوريا وقطر وإيران في نفس المجموعة، وهي مجموعة تضم 4 دول الخلافات السياسية ما بينها، ستشعل المنافسات الرياضية وتجعل من المجموعة الخامسة مجموعة الموت. وجاءت باقي مجموعات البطولة على النحو التالي: المجموعة الأولى: الفلبين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند. المجموعة الثانية: ماليزيا والصين واليابان وتايبيه. المجموعة الثالثة: هونج كونج ونيوزيلندا وأستراليا وجوام. المجموعة الرابعة: البحرين ولبنان والهند والعراق.
مواقع التواصل الاجتماعي كانت لها ردود فعل سريعة بعد القرعة، وبدأ المتابعون على السوشيال ميديا التعليق على هذه المجموعة وأبدوا مخاوفهم من أن تتسبب الرياضة في زيادة الفجوة والخلافات بين الدول الأربع. وعلق بعض النشطاء عبر حساباتهم الشخصية على تويتر بتغريدات توضح صعوبة هذه المجموعة، حيث غرد شخص يدعى حسام
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الكاميرون‎

استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
أبوريدة

بعد جلسة الوزير.. أبو ريدة يؤجل بيان الرد على الأهلي

كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى غد الإثنين، حيث قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة غدًا ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري، كان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن عدم استكماله لمسابقة الدوري في حالة تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
محمد-صلاح (5)

محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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منتخب-تونس

استعداداً لأمم إفريقيا.. تونس تهزم العراق ودياً

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره المنتخب العراقي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يوم 12 أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: مالى، موريتانيا، أنجولا، بالإضافة إلى نسور قرطاج.
جولدبيرج-وأندرتيكر‎

نزال تاريخي بين جولدبيرج وأندرتيكر في السعودية

تشهد مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، إقامة منافسات WWE Super ShowDown، على ألقاب الإنتركونتيننتال واليونيفيرسال وWWE، وذلك على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للرياضة مع WWE، وسيشهد هذا الحدث نزالا يجمع نجوم المصارعة الحرة، كما سيعرف عرض WWE Super ShowDown نزالا يقام لأول مرة بين نجم قاعة المشاهير في WWE جولدبيرج، وأندرتيكر، وبالإضافة إلى ذلك، سيقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي يجمع 50 نجمًا، سيظهرون مهاراتهم وقدراتهم القتالية.
نيمار

رئيس البرازيل يدعم نيمار بعد استبعاده من كوبا أمريكا

حرص الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على زيارة نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المستشفى الذي نقل إليه نيمار، إثر إصابته القوية التي تعرض لها في أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول من المواجهة الودية للمنتخب البرازيلي أمام نظيره منتخب قطر تحضيرًا لبطولة كوبا أمريكا، وكشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس البرازيلي نوع من أنواع الدعم لنجم منتخب السيلساو، بعد سقوطه أمام الإعلام بسبب اتهامه في الأيام الأخيرة بواقعة اغتصاب إحدى الفتيات.
كأس-أمم-آسيا

الصين تحتضن كأس الأمم الآسيوية عام 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حصول الصين على شرف تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا عام 2023، وذلك بعد انسحاب منافسيها على الاستضافة كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند، لتحظى بالتالي الصين بشرف استضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها البطولة في عام 2004، وحينها نجحت في الوصول إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الساموراي الياباني بنتيجة 3-1، ويعود كأس آسيا بالتالي لتنظمه شرق القارة للمرة الأولى منذ عام 2007، عندما نظمت البطولة كل من إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتيلاند.
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