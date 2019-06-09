الإفريقي يحسم ديربي تونس بالفوز على الترجي

تحرير:علي الزيني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

الترجي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإفريقي التونسي فوزًا مثيرًا على نظيره الترجي الرياضي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليم الأحد على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري التونسي، تقدم الإفريقي عن طريق ياسين الشماخي في الدقيقة 29، وأدرك الترجي هدف التعادل عن طريق سعد بقير في 43، وفي الشوط الثاني خطف منوبي الحداد هدف الفوز، ليحكم الإفريقي قبضته على المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة فيما تجمد رصيد الترجي عند 56 نقطة في صدارة الترتيب.

وشهدت المباراة طرد فرانك كوم لاعب الترجي في الدقيقة 93، ونجح الإفريقي في حسم المركز الرابع، وسيخوض منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في الموسم المقبل. وتوج فريق الترجي الرياضي، بطلا للدوري التونسي، للمرة الثالثة تواليًا، بعد فوزه على شبيبة القيروان برباعية نظيفة، يوم الإثنين الماضي، في الجولة الثالثة