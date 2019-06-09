محمد عواد يكشف عن موقفه من البقاء في الإسماعيلي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

محمد عواد

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي الذي كان يقوده أحمد حسام ميدو أن مصلحة فريق الدراويش تأتي في المرتبة الأولى لديه، حيث قال محمد عواد في تصريحات لقناة "تايم سبورت" إنه لم يجتمع مع إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة القلعة الصفراء حتى الآن وإنه سيتم التواصل مع رئيس النادي لتحديد موعد للاجتماع معه لمناقشة آخر العروض والمستجدات سواء وجود عروض خارجية أو الاستمرار داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وواصل محمد عواد تصريحاته بأنه يسعى أن يستفيد منه النادي الإسماعيلي سواء كان ماليًا أو فنيًا، مؤكدًا أن الدراويش استفاد منه هو وحسني عبدربه نجم الإسماعيلي المعتزل حديثًا عن طريق الإعارات التي ساعدت النادي ماديًا في وقت كان الإسماعيلي يحتاج فيه إلى الأموال. واختتم محمد عواد تصريحاته بأنه يتمنى أن يتوج