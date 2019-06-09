رياضة

محمد عواد يكشف عن موقفه من البقاء في الإسماعيلي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م
محمد عواد
محمد عواد
كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي الذي كان يقوده أحمد حسام ميدو أن مصلحة فريق الدراويش تأتي في المرتبة الأولى لديه، حيث قال محمد عواد في تصريحات لقناة "تايم سبورت" إنه لم يجتمع مع إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة القلعة الصفراء حتى الآن وإنه سيتم التواصل مع رئيس النادي لتحديد موعد للاجتماع معه لمناقشة آخر العروض والمستجدات سواء وجود عروض خارجية أو الاستمرار داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وواصل محمد عواد تصريحاته بأنه يسعى أن يستفيد منه النادي الإسماعيلي سواء كان ماليًا أو فنيًا، مؤكدًا أن الدراويش استفاد منه هو وحسني عبدربه نجم الإسماعيلي المعتزل حديثًا عن طريق الإعارات التي ساعدت النادي ماديًا في وقت كان الإسماعيلي يحتاج فيه إلى الأموال. واختتم محمد عواد تصريحاته بأنه يتمنى أن يتوج
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استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
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بعد جلسة الوزير.. أبو ريدة يؤجل بيان الرد على الأهلي

كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى غد الإثنين، حيث قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة غدًا ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري، كان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن عدم استكماله لمسابقة الدوري في حالة تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
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محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

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محمد عواد: اختيارات المنتخب تفتقد للعدالة

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي أنه تعرض للظلم بسبب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي خاضت مباريات كأس العالم في روسيا 2018 العام الماضي، حيث أكد حارس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني تفتقد للعدالة. وقال محمد عواد خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" إنه لم يفكر إطلاقًا في الاعتزال الدولي كما يتردد خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لأي لاعب قائلا: "لو هلم كور خلف المرمى شرف ليا".
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تعرف على وجهة أحمد حسام ميدو القادمة

توصل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، إلى اتفاق مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربا عاما، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء، وسيتم الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بعد الجلسة التي ستتم بين ميدو ومسئولي المقاصة بعد غد الأحد للاتفاق على جميع البنود، خاصة أن رئيس الفريق الفيومي يوجد حاليًا في الإمارات، فيما يوجد ميدو في الجونة".
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الإسماعيلي يستعد اليوم للجونة بعد تعادله مع الأهلي

يبدأ فريق الإسماعيلي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، ورفض الجهاز الفني للدراويش منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز، وتقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 73، لكن الإسماعيلي تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.
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الإسماعيلي يعسكر للأهلي في الإسكندرية

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى معسكر مغلق بفندق الإقامة فور وصولهم محافظة الإسكندرية منذ قليل، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة القمة أمام الأهلى والمحدد لها مساء غد الأربعاء فى إطار مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى الممتاز. وظهر خلال المعسكر علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق؛ أملا فى استمرار النتائج الإيجابية، وداوم اللاعبون اثناء السفر وحتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك ومن أجل الحفاظ على تركيزهم.
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