كاميرا سرية.. فضيحة تصوير فتيات داخل حمام مركز تجميل

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

أرشيفية

تجمدت الفتاة في مكانها، عندما اكتشفت هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام مركز التجميل الذي تعمل به بمصر الجديدة، اقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن، كما أن صاحب الهاتف قام بأخذ كادارت مختلفة من زوايا مختلفة، وتبين أن المتهم في الواقعة عامل بوفيه بالمركز؛ ما دفع الفتاة إلى الإسراع إلى مدير المركز لتقديم شكوى، تلاها بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة.

وتبين أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصوير الفيديوهات، حيث تبين أن 4 فتيات تم تصويرهن من كادرات مختلفة داخل الحمام وخارجه. من جانبها قامت المجني عليها "شيماء. ع" وواحدة من الضحايا، بتحرير محضر بقسم شرطة مصر الجديدة، ضد إدارة المركز والمتهم، بسبب تصويرهن عاريات، عن طريق وضع كاميرا هاتف موبايل في