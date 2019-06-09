جريمة

كاميرا سرية.. فضيحة تصوير فتيات داخل حمام مركز تجميل

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
أرشيفية
أرشيفية
تجمدت الفتاة في مكانها، عندما اكتشفت هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام مركز التجميل الذي تعمل به بمصر الجديدة، اقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن، كما أن صاحب الهاتف قام بأخذ كادارت مختلفة من زوايا مختلفة، وتبين أن المتهم في الواقعة عامل بوفيه بالمركز؛ ما دفع الفتاة إلى الإسراع إلى مدير المركز لتقديم شكوى، تلاها بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة.
وتبين أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصوير الفيديوهات، حيث تبين أن 4 فتيات تم تصويرهن من كادرات مختلفة داخل الحمام وخارجه. من جانبها قامت المجني عليها "شيماء. ع" وواحدة من الضحايا، بتحرير محضر بقسم شرطة مصر الجديدة، ضد إدارة المركز والمتهم، بسبب تصويرهن عاريات، عن طريق وضع كاميرا هاتف موبايل في
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انتحار

انتحار طالبة ثانوي بالمنيا لرفض والدها تأجيل مواد

انتحرت طالبة في المرحلة الثانوية العامة، مساء اليوم الأحد، أثر وقوع مشاجرة مع والدها الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول طالبة جثة هامدة. وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الطالبة تدعى "إ. م. م" 19 عامًا تدرس في مرحلة الثانوية العامة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوي.
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تفاصيل اعترافات قاتل سائق المطرية أمام النيابة

بعد ساعات من التحقيق، ومواجهته بالأدلة وشهود العيان، اعترف المتهم بقتل سائق المطرية بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، وأنه يوم الحادث، تصادف أن رآه وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وأنه استغل قيام بعض المارة بالحول بينهما، واستل سلاحا أبيض بحوزته "مطواة" وانهال بها عليه طعنا، وحاول بعض المارة القبض عليه لكنه تمكن من إرهابهم بالسلاح بحوزته، وتمكن من الإفلات منهم، مؤكدا أن السلاح المضبوط والمحرز بمعرفة النيابة هو ذاته المستخدم في الواقعة، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
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تجديد حبس «الروبي وأكسجين» في واقعة الأخبار الكاذبة

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حبس كل من شريف الروبى عضو حركة 6 أبريل، والمدون محمد أكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى، والانضمام لجماعة إرهابية، ووجهت لهما النيابة تهما بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة الإرهابية التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة بخلية الوراق الإرهابية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين الخمسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، والتي وجهت فيها النيابة لأعضاء الخلية اتهامات بحيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيّين وأحد رجال الشرطة "أمين شرطة عمرو عزت"، والانضمام لجماعة إرهابية أُسَّست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، وعلى عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
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«أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة

نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاءُ، هكذا كتب أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته التي حملت اسم "خدعوها بقولهم حسناء" لكن بمرور سنوات طرأ جديد على البيت الشعري، سجله دفتر محضر الشرطة بمركز بدر في محافظة البحيرة انتهت القصة بجريمة قتل وليس زواجا، حيث سعادة أبدية، إذ اضطرت ربة منزل لإنهاء مسلسل تهديد زوجها السابق "عرفيا" بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصالهما وزواجها من ثان، فجاء الفصل الأخير على ضفاف ترعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
زينة

بلاغ يتهم زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا جواهرجي

اصطحب صاحب محلات مجوهرات شهير زوجته وتوجها إلى قسم شرطة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، وحررا محضرا يتهمان فيه خادمة أجنبية بالسرقة، وأفادت الزوجة خلال الإدلاء بأقوالها في محضر الشرطة بالقسم أنها اكتشفت اختفاء "أنسيال ألماظ" باهظ الثمن من غرفة النوم، مؤكدة أنها سابقة تحدث لأول مرة وأن الاشتباه ينحصر في العاملين المترددين على الفيلا، لا سيما الخادمة نظرًا لأن دخولها غرفة النوم أمر طبيعي وفق عملها، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة عن مفاجأة بشأن ملابسات الواقعة.
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عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
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كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
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