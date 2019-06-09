كاميرا سرية.. فضيحة تصوير فتيات داخل حمام مركز تجميل
تحرير:محمد الأشموني
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
أرشيفية
تجمدت الفتاة في مكانها، عندما اكتشفت هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام مركز التجميل الذي تعمل به بمصر الجديدة، اقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن، كما أن صاحب الهاتف قام بأخذ كادارت مختلفة من زوايا مختلفة، وتبين أن المتهم في الواقعة عامل بوفيه بالمركز؛ ما دفع الفتاة إلى الإسراع إلى مدير المركز لتقديم شكوى، تلاها بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة.
وتبين أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصوير الفيديوهات، حيث تبين أن 4 فتيات تم تصويرهن من كادرات مختلفة داخل الحمام وخارجه.
من جانبها قامت المجني عليها "شيماء. ع" وواحدة من الضحايا، بتحرير محضر بقسم شرطة مصر الجديدة، ضد إدارة المركز والمتهم، بسبب تصويرهن عاريات، عن طريق وضع كاميرا هاتف موبايل في
وتبين أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصوير الفيديوهات، حيث تبين أن 4 فتيات تم تصويرهن من كادرات مختلفة داخل الحمام وخارجه.
من جانبها قامت المجني عليها "شيماء. ع" وواحدة من الضحايا، بتحرير محضر بقسم شرطة مصر الجديدة، ضد إدارة المركز والمتهم، بسبب تصويرهن عاريات، عن طريق وضع كاميرا هاتف موبايل في حمام السيدات.
وقالت المبلغة، إن الفيديوهات تتضمن فتايات عاريات بالحمام، وأخريات بغرف الكشف الخاصة بمركز التجميل، وأنها بفحص الهاتف وجدت أن المتهم وضعه بأماكن مختلفة، تحت القاعدة، وفوق السخان، وأنها عندما عثرت على الهاتف كان في وضع التصوير، وأنها تعرفت على صاحبه من فيديوهات سابقة حيث ظهر المتهم خلال فتح الموبايل في بداية التصوير، وعند استعادته مرة أخرى.