الأرصاد تتوقع طقس الإثنين: ارتفاع في درجات الحرارة

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 23 35شبين الكوم 22 34طنطا 22 34دمنهور 21 32الإسكندرية 21 28بلطيم 21 28مطروح 21 28السلوم 20 30سيوة 23 37بورسعيد 22 29دمياط 21 29الزقازيق 20 35الإسماعيلية 21 36السويس 22 35العريش 18 34 رفح 19 33 رأس سدر 25 37نخل 17 35 نويبع 26 36 طابا 22 34 كاترين