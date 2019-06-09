«التعليم» تفتتح مركزا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيمانا من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة المستخدمة في برامج التأهيل لأطفال التوحد وضعاف السمع وذوي الإعاقات البصرية، ويتم في المركز وضع البرامج العلاجية الخاصة بتعديل السلوك وتنمية المهارات أو التخاطب والتكامل الحسي والعلاج الوظيفى، وتشرف على المركز الإدارة المركزية لشئون التربية