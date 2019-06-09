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«التعليم» تفتتح مركزا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيمانا من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة المستخدمة في برامج التأهيل لأطفال التوحد وضعاف السمع وذوي الإعاقات البصرية، ويتم في المركز وضع البرامج العلاجية الخاصة بتعديل السلوك وتنمية المهارات أو التخاطب والتكامل الحسي والعلاج الوظيفى، وتشرف على المركز الإدارة المركزية لشئون التربية
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شوقي يجتمع بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت. ورحب الدكتور طارق شوقى بالحضور شاكرًا الجميع على كل المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا النجاح بأنه للجميع وأن ما حدث يعطينا مصداقية لما هو قادم في الأعوام المقبلة.? وقال شوقي، إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى.
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«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
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الأرصاد تتوقع طقس الإثنين: ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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التعليم تُعلن شرط نجاح الطالب في الاقتصاد والإحصاء

كشف مسؤولو امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، مساء اليوم الأحد، عن أنه يشترط لنجاح الطالب في مادتي الاقتصاد والإحصاء، الحصول على نصف الدرجة أي 25 درجة فقط من درجات المادتين، فلا بد من الحصول على 50 في المائة من مجموع المادتين وليس هناك نهاية صغرى لكل فرع. ولفت مسؤولو الامتحانات إلى أنه لا يشترط حصول الطالب على نصف الدرجة في كلٍ منهما أي أنه إذا حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء وصفر في الاقتصاد يُعد الطالب ناجحًا، أما في حالة رسوبه فإنه يؤدي الامتحان في الفرعين.
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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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إعلان موعد العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد العام الدراسي الجديد 2019-2020، فى ضوء نتائج الاجتماع الذى عقده أمس السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم ، إذ تقرر بدء العام الدراسى الجديد فى 21 سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.
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شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
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«ورقي ولا تابلت».. غضب بسبب امتحان أولى ثانوي

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي العام، أنهم أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيًّا، وبعدما انتهوا من الإجابة تم إبلاغهم بضرورة أداء الامتحان إلكترونيًّا، مشيرين إلى أنهم دخلوا مرة أخرى على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، وأجابوا عن معظم الأسئلة. بينما سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب، نتيجة إلزام المدارس أبناءهم بالتحويل من الامتحان الورقي إلى الإلكتروني بعد مرور أكثر من ساعة على أداء الطلاب الامتحان ورقيًّا.
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