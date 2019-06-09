بيكفورد: كنت متوترًا أثناء ركلة الجزاء

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

بيكفورد

كشف جوردان بيكفورد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي وفريق إيفرتون، بعد الفوز على منتخب سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة المستحدثة هذا الموسم «دوري الأمم الأوروبية» عن سعادته الكبيرة بعد تخطي منتخب سويسرا، حيث قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة ويبدو لي أننا أظهرنا شخصيتنا بعد لعب 120 دقيقة يوم الخميس الماضي و120 دقيقة أخرى اليوم الأحد، وهذه ستكون طريقتنا للعودة إلى البطولات مرة أخرى".

وعن الإنجاز الذي حققه بعدما سجل ركلة الجزاء الخامسة لـمنتخب الأسود الثلاثة كونه أول حارس إنجليزي يسدد ركلة جزاء وينفذها بنجاح في مباراة رسمية قال كنت متوترًا بعض الشيء قبل تنفيذ الركلة. وأضاف أنه يتدرب عليها دائما ويسجل في المران لكني لم أتحصل على ركلة واحدة في مباراة حقيقية، بعد خروج هاري كين، لم