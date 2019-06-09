رياضة

وزير الرياضة يلتقي منتخب مصر للسلاح (صور)

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
منتخب مصر للسلاح
منتخب مصر للسلاح
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح وعددا من لاعبي منتخب مصر للسلاح في إطار استعراض الخطة الموضوعة من الاتحاد للاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020. أثنى وزير الرياضة على أداء اتحاد السلاح ونجاحه في استضافة البطولات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى الميداليات المتعددة التي استطاع الاتحاد تحقيقها في الفترة الماضية. وفى المقابل، أثنى عبدالمنعم الحسيني على جهود وزير الرياضة في توفير الدعم المالي للاتحاد.
وأشار الحسيني إلى أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتوفير عقود الرعاية ما أدى إلى دعم الاتحاد بشكل كامل وأصبح لديه كل الموارد المالية الخاصة بالإعداد وهي سابقة لم يشهدها اتحاد السلاح من قبل. جاء ذلك خلال استعراض خطة الاتحاد والمنتخب للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، بحضور الجهاز الفني والإداري، بالإضافة
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الكاميرون‎

استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
أبوريدة

بعد جلسة الوزير.. أبو ريدة يؤجل بيان الرد على الأهلي

كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى غد الإثنين، حيث قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة غدًا ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري، كان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن عدم استكماله لمسابقة الدوري في حالة تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
محمد-صلاح (5)

محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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محمد-صلاح (3)

وزير الرياضة يهنئ صلاح بكأس أوروبا: خير سفير لمصر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام، مساء السبت، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول. وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أن صلاح يعد خير سفير لمصر في أوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.
اشرف-صبحى (1)

إحالة مدير مركز شباب للتحقيق بسبب الإهمال

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمدير مركز شباب العاشر من رمضان والعاملين به، وذلك لالتزامهم بخطة العمل داخل المركز وحرصهم على الوجود المستمر، وتقديم كل الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كل الأنشطة المختلفة. ووجه صبحي بسرعة تشكيل لجنة إدارية من مدير المركز والمشرف المالي والمشرف الرياضي، لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية للمركز لانتخاب مجلس إدارة، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على المركز لبدء العمل على تطويره وطرح جميع الفرص الاستثمارية بحق الانتفاع حتى يتم تطويره على وجه السرعة.
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