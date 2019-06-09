وزير الرياضة يلتقي منتخب مصر للسلاح (صور)

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

منتخب مصر للسلاح

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح وعددا من لاعبي منتخب مصر للسلاح في إطار استعراض الخطة الموضوعة من الاتحاد للاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020. أثنى وزير الرياضة على أداء اتحاد السلاح ونجاحه في استضافة البطولات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى الميداليات المتعددة التي استطاع الاتحاد تحقيقها في الفترة الماضية. وفى المقابل، أثنى عبدالمنعم الحسيني على جهود وزير الرياضة في توفير الدعم المالي للاتحاد.

وأشار الحسيني إلى أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتوفير عقود الرعاية ما أدى إلى دعم الاتحاد بشكل كامل وأصبح لديه كل الموارد المالية الخاصة بالإعداد وهي سابقة لم يشهدها اتحاد السلاح من قبل. جاء ذلك خلال استعراض خطة الاتحاد والمنتخب للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، بحضور الجهاز الفني والإداري، بالإضافة