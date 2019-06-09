شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

شريف إسماعيل

تفقد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الأحد استاد النادي الإسماعيلي عقب تطويره والمنطقة المحيطة به، استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية، على أن يلتقي باللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية لمناقشة آليات الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة بشكل عام، حيث أكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإقليم، أن زيارة إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية تأتي ضمن المتابعة لأعمال تطوير ورفع كفاءة محاور الإسماعيلية المحيطة بالنادي، الذي يشهد أعمالا مكثفة استعدادا للبطولة، لافتا أن رفع الكفاءة يسير وفق خطة زمنية.

وأعلن اللواء حمدي عثمان، أن اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أشادت بمعدلات التنفيذ الجارية ومستوى التطوير وأعمال رفع كفاءة المنشآت بالمحافظة، موضحا أن أعمال التطوير والتجديد داخل استاد الإسماعيلية انتهت بنسبة 99%. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمشاركة 24 منتخبًا