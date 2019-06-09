المجلس العسكري السوداني يعلن موقفه من وساطة إثيوبيا

تحرير:وكالات ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

المجلس العسكري السوداني

وافق المجلس العسكري في السودان، على مقترحات الوساطة التي قدمها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي كباشي، اليوم الأحد: "المجلس وافق تماما على المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي"، الذي أجرى زيارة للخرطوم مؤخرا في إطار وساطة مع قوى الحرية والتغيير. وعرض أبي أحمد على الطرفين السودانيين، تفاصيل مبادرة أفريقية لاقت استجابة مشروطة منهما، حيث اقترح من ضمنها تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصا، تكون الأغلبية فيه للمدنيين.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن محادثاته في الخرطوم "اتسمت بروح عالية من المسؤولية والوعي بدقة وخطورة الظرف الراهن"، داعيا الجيش والقوى الأمنية والأحزاب إلى الابتعاد عن تبادل الاتهامات خلال الفترة المقبلة، من أجل بناء الثقة.ومن جهة أخرى، أوضح كباشي أن المجلس "لا يمانع العودة إلى المفاوضات مع المعارضة